Android 12 estrenará una de las funciones más útiles que podías esperar en tu móvil

Cuando todavía muchos móviles no han actualizado a Android, ya comenzamos a conocer algunos detalles de lo que nos podría ofrecer Android 12, la futuro versión del sistema operativo que podría estrenarse el próximo mes de mayo en el Google I/O, la conferencia de desarrollados de los de Mountain View que tuvo que cancelarse en 2020 por el COVID. En esta ocasión hemos conocido una interesante funcionalidad que estaría en camino para el nuevo sistema y que aportaría interesantes soluciones a los usuarios de este sistema operativo. Soluciones relacionadas con el almacenamiento, que como sabéis es limitado en nuestros móviles y cada vez es más necesario controlar.

Una nueva manera inteligente de gestionar el almacenamiento

Cada vez generamos más datos con el uso de nuestros móviles. Las fotos cada vez tienen más calidad y por tanto pesan más para ocupar más espacio, además los vídeos que grabamos en 4K y 8K tienen un tamaño enorme para lo que estamos acostumbrados.

Y para colmo, muchos fabricantes están acabando con la ranura para tarjetas, que tradicionalmente ha estado presente en los móviles Android. Esto está llevando a Google a introducir novedades en el sistema operativo, y una de ellas sería una función llamada “hibernación de apps” que como bien indica su nombre va a permitir utilizar muchas apps sin necesidad de que ocupen mucho espacio en nuestro móvil.

Un teléfono Android | Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

Básicamente se centra en esas apps que normalmente no utilizamos. Seguramente tengáis un gran número de apps instaladas “por si acaso” las usamos, pero finalmente pasan los meses y no las utilizamos para nada. Lo encontrado ahora en el código del sistema operativo avanza que esta funcionalidad podría borrar la memoria cache de las apps que no se utilizan, y liberar el espacio que estas ocupan si hace tiempo que no se están utilizando. De tal manera que una app que instalaste el primer día que estrenaste el teléfono y que no has utilizado nunca reducirá su tamaño en el teléfono a la mínima expresión, hibernando sus datos y dejando así más espacio libre al resto de aplicaciones del sistema.

Una funcionalidad que podría venirle muy bien a la mayoría de usuarios de Android, que cuentan con móviles sin ranura de tarjetas, y con almacenamientos de hasta 128GB, que incluso hoy en día se ven limitados por el alto número de datos que generamos a lo largo del día. Por tanto eliminando la cache de las apps que no se usan se puede liberar un valioso espacio que a muchos usuarios les permitirá seguir guardando más contenidos. Lo más recomendable hoy en día es optar por versiones con un mínimo de 128GB, o en su defecto que cuenten con menos memoria pero con una ranura para tarjetas activa. No es seguro que esta función llegue en Android 12, pero no es descartable. Esta funcionalidad recuerda a otra con la que cuenta iOS desde hace ya cuatro años, y que elimina las apps que no utilizamos habitualmente, sin tocar lo datos de los usuarios, también para liberar espacio de almacenamiento.