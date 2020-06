El bloatware es el conjunto de aplicaciones que una compañía fabricante de smartphones preinstala en sus dispositivos para que las utilicemos y nos quedemos con su tecnología para fidelizarnos. Es decir, en vez de que vayamos a la tienda de aplicaciones a buscar una app de videollamadas, Xiaomi nos ofrece la suya para que la utilicemos. Y así con cualquier otra necesidad que se os ocurra.

Esta práctica, que tuvo su apogeo hace algunos años, está cada vez más en desuso y son pocos los fabricantes que infestan de software innecesario sus dispositivos. Pero Xiaomi no, que no se sabe muy si por influencia de su principal actividad en China o porque quiere mantener esas viejas prácticas, al final nos entrega sus dispositivo cargados con todo tipo de herramientas que en muchos casos no utilizaremos jamás.

Y al margen del peso que tienen (en megas), o de la imposibilidad para eliminarlas en muchos casos, la amenaza que parece existir ahora y que han descubierto los servicios de inteligencia de la India, es que algunas de esas apps podrían ser directamente spyware, es decir, software diseñado y pensado para minar datos del terminal en el que se encuentran. Algo que, si lo sumamos al hecho de tratarse de una empresa China, no despierta demasiada confianza.

Servicios de inteligencia alertan

El caso es que tal y como informan algunos medios, los servicios de inteligencia de la India han realizado un informe donde detallan cuáles son todas esas apps (de Xiaomi y otras marcas) en las que recomiendan no confiar, por lo que solicitan a su gobierno que las bloquee para evitar fugas de información y brechas de seguridad. Además, el documento va más allá y pide expresamente que deje de confiarse, de manera general, en "productos desarrollados" en China.

Xiaomi App | Xiaomi

Las acusaciones que se realizan a estas apps de Xiaomi van desde señalar el software como "inseguro", hasta afirmar que los datos contenidos en los dispositivos donde se ejecutan corren peligro de ser enviados a servidores de su país. Entre los afectados aparecen tres nombres concretos: Xiaomi Mi Community, Mi Store y Mi Video call-Xiaomi. En este caso, todas las apps vienen de serie con la mayoría de dispositivos de los chinos y, en caso de que las queramos eliminar, necesitaremos un procedimiento que no es el habitual para el resto de aplicaciones que nos bajamos desde la Play Store de Google.

Hay que recordar que no solo EE.UU. mantiene disputas con China, también la India se ha unido en las últimas semanas, en las que se ha vivido una tensión creciente entre los dos gigantes asiáticos que, recordemos, juntos suman casi el 40% de toda la población mundial. Es en ese tira y afloja permanente en el que viven donde debemos enmarcar estas polémicas que han llevado a los servicios de inteligencia de la India a vetar hasta 52 aplicaciones. El listado de algunas de las sospechosas de Xiaomi, y otras compañía, lo tenéis justo aquí debajo abajo:

Mi Community

Mi Store

Mi Video call-Xiaomi

NewsDog

Parallel Space

Perfect Corp

Photo Wonder

QQ International

QQ Launcher

QQ Mail

QQ Music

QQ NewsFeed

QQ Player

QQ Security Centre

ROMWE

SelfieCity

SHAREit

SHEIN

TikTok

UC Browser

UC News

Vault-Hide

Vigo Video

Virus Cleaner (Hi Security Lab)

VivaVideo- QU Video Inc

WeChat

Weibo

WeSync

Wonder Camera

Xender

YouCam Makeup