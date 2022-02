Actualiza tu iPhone si no quieres que Siri envíe tus conversaciones a Apple

Los asistentes de voz se han convertido en los compañeros perfectos de fatigas a diario, siempre están ahí cuando les necesitamos, ya sea en un altavoz inteligente, en el coche o por supuesto en el teléfono. En el caso de tener un iPhone, sabes que interactuarás habitualmente con Siri, que como el resto de los asistentes, suele grabar nuestras conversaciones para poder mejorar el funcionamiento del asistente, precisamente gracias al análisis de estas por parte de sus desarrolladores, pero solo si queremos. Pues bien, ha existido un problema con esto en los últimos meses, que ahora se ha solucionado, pero solo si actualizas tu iPhone.

¿Qué ha pasado?

Pues bien, parece que desde que los usuarios de los iPhone comenzaron a recibir iOS 15, muchos han reportado problemas con la funcionalidad “Mejorar Siri y dictado” que básicamente se encuentra en los ajustes y nos permite ayudar a Apple a mejorar el funcionamiento del asistente de voz mediante la grabación de las conversaciones, para enviarlas posteriormente a la firma californiana, que las analizará para poder mejorar las funciones de dictado y las expresiones de Siri. Pero esta es una función que nosotros solo debemos activar si deseamos que así sea, pero que por defecto debe venir desactivada.

Siri | Tecnoexplora

El problema es que con iOS 15 esta funcionalidad ha venido activada de por sí para un buen número de propietarios de los iPhone con esta versión del sistema operativo. Lo que quiere decir que, si no te habías preocupado por comprobar que la función estaba desactivada, esta ha estado almacenando en los servidores de Google tus conversaciones con Siri. Afortunadamente Apple ha resuelto este problema con la llegada de iOS 15.2, una versión que desactiva por completo esta funcionalidad en todos los móviles de la marca. Y que por tanto evita la posibilidad de que se manden esas conversaciones a Apple incluso si no queremos hacerlo.

Por tanto, si queremos asegurarnos de que esto no está ocurriendo, tendremos que actualizar sí o sí a la versión 15.2 de iOS, si no lo hemos hecho ya, que resuelve estos problemas. Además, Apple ha asegurado que no va a utilizar ningún material en forma de conversación enviado mediante este método, por parte de esos usuarios que lo habían hecho incluso cuando no tenían intención de facilitar este contenido. Los de Cupertino han asegurado que todas esas conversaciones que han recibido accidentalmente serán borradas por completo de sus servidores, para que los usuarios se sientan seguros.

Y es que no es la primera vez que un gran fabricante se ha visto envuelto en una polémica precisamente por el tratamiento de los datos o las conversaciones grabadas por los propios asistentes de voz. Con la excusa de revisar el contenido para mejorar la experiencia de uso de los asistentes, se recopilan muchas horas de conversaciones privadas. De ahí que cada vez estén más presentes ajustes que permitan compartir estos contenidos solo si nosotros estamos de acuerdo, y no por defecto, como ocurría, por lo que si queremos compartir las conversaciones, debe ser algo consciente.