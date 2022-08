Actualiza ya tu iPhone, Apple resuelve varias vulnerabilidades críticas

Cada poco tiempo, más habitualmente de lo que nos gustaría, conocemos algunas vulnerabilidades para nuestros dispositivos que nos obligan a ponernos en guardia cada pocos meses, o incluso semanas. Es el caso ahora de los iPhone, que están viéndose como víctimas de nuevas vulnerabilidades del día cero, esas que han sido explotadas por los hackers previamente y que suponen un peligro real para millones de usuarios de los teléfonos de Apple en todo el mundo. Vamos a conocer de qué vulnerabilidades se trata y cuáles son los parches que ha lanzado Apple para poder combatirlos.

Actualiza cuanto antes

Pues bien, Apple ha detectado que existían dos vulnerabilidades, una era la CVE-2022-32893, que afecta a Webkit, y por tanto a todo el entorno de Safari, que a su vez puede terminar infectando al resto de navegadores que tengamos instalados en el iPhone. Este permite a los hackers desencadenar un error engañando el iPhone para que puedan procesar un contenido web que es de naturaleza maliciosa y fraudulenta. Lo peor de todo es que Apple conocía que este error podría haber sido explotado ya por los hackers.

Usando un iPhone | Foto de Jenny Ueberberg en Unsplash

En el caso de la vulnerabilidad CVE-2022-32894 se ha detectado un ataque que desbordaba los límites del kernel de iOS, algo que podría ser aprovechado por apps maliciosas para ejecutar código arbitrario con otros privilegios más altos y que pueden acceder a permisos importantes del teléfono. Pues bien, ahora Apple ha lanzado una serie de actualizaciones de sus sistemas operativos que terminan con estas vulnerabilidades, y no hablamos solo de los iPhone, sino también de los iPad o los Mac, por lo que la amenaza es mucho más amplia y extensa de lo que cabría esperar.

¿Qué actualizaciones son?

Pues bien, Apple ha lanzado iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1 y macOS Monterey 12.5.1. Estas actualizaciones se pueden descargar para el iPhone 6s y modelos posteriores en el caso de los teléfonos. Para los iPad Pro y los iPad Air 2 y posteriores, así como para los iPad mini 4y posteriores o los iPod touch de séptima generación. Por tanto, como veis el despliegue de actualizaciones es muy amplio y afecta a gran parte de los dispositivos de la firma de Cupertino.

Como ya sabes, si no tienes las actualizaciones automáticas filtradas, tendrás que entrar en los ajustes y en “actualización de software” para poder acceder a la nueva actualización del sistema, tanto en el iPhone como en los iPads y los Mac. Actualiza cuanto antes porque al fin y al cabo no hacerlo supone lo mismo que dejar una ventana abierta en casa para que entren los ladrones. Puede que no pase nada, pero se multiplican las posibilidades de que los ladrones encuentren la forma de entrar en nuestra casa, y eso es precisamente lo que queremos evitar en nuestros dispositivos móviles.

Son ya seis vulnerabilidades del día cero descubiertas desde comienzos de este 2022 por Apple, lo que demuestra que ni los dispositivos de la marca están a salvo de los hackers, a pesar de que presumen de ser los más seguros.

