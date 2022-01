Wordle tiene su propio huevo de pascua en el buscador de Google, así puedes activarlo

Sin duda es la sensación del momento, uno de esos juegos que se ponen de moda y causan auténtico furor en la red. Hemos conocido muchos, pero ahora le toca el turno y toda la gloria a Wordle, uno de los juegos más sencillos que hayamos visto en muchos años en la red. Este juego que recuerda a los de algunos programas de televisión de los noventa, ha visto cómo su popularidad ha llegado hasta tal punto de que Google le haya dedicado todo un huevo de pascua, algo que lo que muy pocos han tenido el honor.

Un huevo de pascua, sencillo, pero divertido

Pues bien, este “Easter Egg” de Google dedicado a Wordle no puede ser más sencillo, ya que para ponerlo en marcha no hay más que buscar el nombre de este juego en el buscador de Google, en la versión de escritorio. Cuando lo hacemos, vemos cómo el logotipo de Google se convierte en un casillero del juego, mientras se desarrolla una breve partida de solo tres turnos. En este intervalo de tiempo vemos las palabras “Column” “Goalie” y “Google” como pasos necesarios para resolver la partida.

El huevo de pascua | Tecnoxplora

Como podéis comprobar, en color verde se muestran las letras que coinciden en posición, mientras que en color gris y amarillo se muestran las que no coinciden y las que están mal colocadas. Vamos, es una cronología de lo que es la esencia de este divertido juego al que están enganchados millones de usuarios en todo el mundo. Eso sí, este huevo de pascua de momento solo funciona en la versión de escritorio del buscador de Google, por lo que no intentéis hacerlo en la versión móvil, ya que a día de hoy no es compatible, no sabemos si lo será más adelante.

Tampoco sabemos hasta qué punto va a seguir activo este huevo de pascua, si será por un tiempo limitado, mientras dure la popularidad de este juego, o si como ha ocurrido con otros, se mantenga activo de forma ilimitada.

Twitter elimina el bot más odiado por los jugadores de Wordle

Hoy también hemos conocido que la red social Twitter ha borrado uno de los bots más polémicos relacionados con este divertido juego. Este era un bot que había irritado mucho a los jugadores, ya que se dedicaba a hacer spoilers sobre la palabra ganadora de cada día, de tal manera que terminaba arruinando la experiencia de miles de jugadores en todo el mundo. Y no solo eso, lo peor sin duda es que estos spoilers iban acompañados de insultos por parte de este tuitero.

Twitter ha tomado cartas en el asunto y ha decidido borrar este bot, que sin duda había dejado de tener gracia para los pocos que se las siguieron en los primeros días. Y es que Wordle es toda una sensación en la red. Su mecánica es muy sencilla, tenemos cinco intentos para acertar la palabra del día, y tenemos pequeñas pistas en forma de colores. Y lo más interesante, solo podemos jugar una vez por día.