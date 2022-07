Wordle, el fenómeno viral que ahora será también un juego de mesa

Cada cierto tiempo, conocemos algunos fenómenos en las redes que se viralizan rápidamente, y uno de los más recientes ha sido Wordle. Este popular juego de palabras y letras ha causado furor durante los últimos meses, y aunque originalmente se ha desarrollado en inglés, este se ha traducido a decenas de idiomas con otras tantas versiones caseras realizadas por programadores independientes. Poco después de su viralización conocimos que el juego había sido adquirido por el New York Times, un periódico que se caracteriza por su popular sección de crucigramas o sopas de letras, y que ha visto en Wordle todo un filón. Ahora el periódico lo ha convertido en todo un juego de mesa.

Así es esta nueva versión de Wordle

Como os podéis imaginar se trata de una versión en inglés del juego, y este medio ha anunciado que lo pondrá a la venta en Estados Unidos el próximo mes de octubre. Se podrá comprar en grandes tiendas como Amazon, con un precio de 19,99 dólares, lo que al cambio es prácticamente lo mismo en euros. Eso sí, para hacerlo más atractivo y coherente con el espíritu de los juegos de mesa, esta versión nos enfrentará a otros jugadores, algo muy diferente del carácter solitario de la versión original y online del juego.

Juego de mesa Wordle | The New York Times

De esta manera, habrá un jugador que haga las veces de anfitrión de la partida, que será quien escriba la palabra secreta. Y como en el juego original, el resto de jugadores tendrán hasta seis intentos para poder averiguar esa palabra secreta. Así que lo realmente interesante y divertido de esta versión de mesa será la competición con otros jugadores. Y a la hora de competir, ganarán quienes consigan acertar la palabra secreta en un menor número de intentos, algo lógico por otra parte. Eso sí, aquí no tenemos las limitaciones de la versión online, que por otro lado son sus grandes rasgos de identidad.

Y es que en este caso no se limitará el número de palabras a averiguar, a una por día, como en la versión online, sino que lógicamente podremos jugar tantas veces como nos apetezca o como nos facilite la velada. Los números de este juego marean, a pesar de lo sencillo de su planteamiento y con los medios limitados que ha contado en su despliegue en la red. Se estima que el juego tiene hasta dos millones de jugadores todos los días, y que los tuits relacionados con el juego han alcanzado más de 30 millones en todo el mundo.

Y es que este juego es todo un fenómeno global, a pesar de ser bastante parecido a otros juegos que conocimos en el pasado, como el concurso Lingo que se emitió en los 90 en España. Ahora toca esperar si tendremos esta versión de mesa en España, no sabemos si el New York Times lo sacará de Estados Unidos, pero sería una temeridad no aprovechar el tremendo tirón que tiene el juego en todo el planeta, aunque la mecánica de este formato no sea exactamente la misma.