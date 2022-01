Wordle, así es el nuevo juego viral del que todo el mundo habla

Sea un género u otro, la realidad es que quien más y quien menos suele echarse una partida a diferentes juegos, ya sea en el móvil, la videoconsola, el PC, el televisor, tableta o una consola portátil, son miles los títulos que se lanzan cada año. Pero son pocos los que consiguen convertirse en un fenómeno viral, muchos recordamos aquel Flappy Bird, un juego extremadamente sencillo que se convirtió en todo un fenómeno viral hace muchos años, o el propio Angry Birds, que durante años fue uno de los más descargados. Ahora nos fijamos en Wordle, un juego que destaca por su extremada sencillez, tanto a la hora de jugar, como de acceder a él, demostrando que está muy lejos de esos juegos diseñados para sacarnos los cuartos.

¿Cómo se juega a Wordle?

Pues es un juego de letras y palabras bastante simple en su propuesta, pero extremadamente adictivo. Es obra de Josh Wardle, un ingeniero que creó este juego para entretener a su pareja, amante de este tipo de títulos basados en letras y palabras. Por eso este juego tiene ese aspecto de sopa de letras, porque todo gira alrededor de ellas. Básicamente en este juego debemos acertar una palabra elegida al azar, para lo cual tenemos seis intentos. Pues bien, la única pista que tenemos en un principio es la longitud de la palabra.

Las reglas del juego | Wordle

Pero también tenemos otras ayudas, ya que podemos ir obteniendo pistas sobre la palabra correcta con cada uno de los intentos. Si se resalta alguna letra en color verde, quiere decir que esa letra forma parte de la palabra, y que además se encuentra ubicada en esa misma posición donde nosotros la hemos colocado. Si al escribir otra palabra, se resalta una letra en color mostaza, quiere decir que esa letra se encuentra dentro de la palabra, pero no en esa ubicación. De esta manera, tenemos que ir conformando las diferentes palabras en base a las pistas que vamos obteniendo. En la parte inferior de la pantalla tenemos un pequeño teclado, en el que podemos ir pulsando las letras que creemos que conforman la palabra elegida al azar por la inteligencia artificial.

Un juego extremadamente sencillo, en todos los aspectos

Y es que este Wordle no solo tiene una mecánica de juego sencilla, sino que el acceso a este juego es extremadamente cómodo. Ya que no se descargar, es un juego online, al que se acceder a través de un navegador web, ya sea desde un PC o un teléfono móvil o tableta. Además, tiene otra curiosidad, y es que no podemos jugar más de una partida al día. Por lo que, si la dejamos a medias, solo tenemos que volver al juego en la web para retomar el juego donde lo dejamos. Originalmente este título se ha publicado en inglés, pero ya han aparecido otras versiones, también en español, para jugar a este divertido juego, que en algunos aspectos nos recuerda a otros clásicos como el ahorcado. Piénsate dos veces si lo vas a probar, porque puede que no lo puedas dejar.