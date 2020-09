Windows Defender protegerá del malware que llega a través de documentos de Word o Excel

Aunque internet ha multiplicado increíblemente la cantidad de amenazas que podemos recibir en nuestro ordenador, los virus existen desde que se inventó la informática cuando los modos de transmitirse eran tan rudimentarios como lentos. Si ahora una descarga maliciosa puede arruinarnos un trabajo o bloquear el ordenador, hace 25 años los problemas nos llegaban a través de los disquetes de 3,5 pulgadas que todos teníamos en nuestros PC.

Algunas de aquellas viejas amenazas tenían en común con las actuales que utilizaban los documentos creados con procesadores de texto y hojas de cálculo para alojar ciertos virus, troyanos en su mayoría, que nos bloqueaban el PC e incluso, en los peores casos, nos borraban todo lo que teníamos guardado en ellos. Además, su propagación era imparable y compleja de neutralizar ya una vez dentro del equipo, todos los documentos de Word terminaban contaminados y saltaban de un disco a otro sin control.

Entorno seguro para abrir documentos sospechosos

Lo que Microsoft acaba de anunciar es que Windows Defender va a poner especial atención en todos estos archivos creados con Microsoft 356 (otrora Office 365) que nos descargamos en el ordenador, con el objetivo de evitar posibles infecciones recurriendo a una herramienta que permite abrirlos con total seguridad, sin que puedan contaminar otras partes del sistema operativo.

La idea, como transmite Microsoft en su publicación, es facilitar la apertura de esos archivos en un entorno seguro y aislado a través de la Application Guard de Defender, sobre todo en aquellos casos en los que detecte que la fuente y origen de ese documento no es fiable ni de confianza. De esta forma, no deberíamos temer nada ya que cualquier operación que lleve a cabo Windows 10 con esos .docx, .xlsx, etc. no iniciará un proceso de infectado en el resto de contenidos de los discos duros, ya que serán neutralizado con anterioridad.

Microsoft Defender Guard de Windows 10. | Microsoft

De todas formas, todo este proceso de detección de amenazas por parte de Microsoft Defender será completamente transparente para el usuario, que no notará ninguna diferencia entre abrir un archivo de confianza y otro que nos acabamos de descargar de internet. La única referencia que vamos a encontrar es una pequeña frase en la parte inferior de la pantalla de carga de la aplicación (Word en este caso), tal y como podéis ver justo aquí debajo, donde nos alerta de que "para mantener tu seguridad, estamos abriendo este documento con Application Guard...".

Documento de Word con aviso de apertura con Application Guard. | Microsoft

Eso sí, no todas las versiones y ordenadores con Windows 10 serán capaces de poner en marcha esta nueva función de Windows Defender, ya que los requisitos mínimos para utilizarla será disponer de un un PC con procesador de 64 bits, Intel Core i5 o superior con, al menos, cuatro cores, 8GB de memoria RAM, 10GB de espacio libre en el disco duro y tener instalado el parche KB4566782. Por último, es importante avisar de que esta Application Guard llegará en primer lugar a los sistema Enterprise destinados a empresas y, además, a todos los que cuentan con una suscripción activa a Microsoft 365.