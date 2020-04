Gracias a Internet tenemos acceso a las redes sociales, a los medios de comunicación, a música, juegos y muchos más recursos. Sin embargo, cuando tenemos dos o tres dispositivos conectados a la vez, puede que la conexión deje de ser tan buena para cada aparato. Te contamos unos trucos para que tu wifi no falle cuando haya varios dispositivos conectados a la red.

En tu móvil, en la Tablet, en el ordenador y ahora hasta en la televisión o un reloj inteligente son capaces de conectarse a la red. Estos aparatos son utilizados por sus usuarios para conectarse a Internet y así poder trabajar, chatear, ver vídeos, jugar a videojuegos y asistir a clases online cada día en el caso de los más pequeños de la casa.

Que la conexión se detenga de repente puede ser un fastidio para el usuario que esté utilizando Internet en ese momento. Lo mismo pasa cuando la conexión es lenta y los vídeos se ven ralentizados o la descarga de un programa tarda más de lo previsto. Este tipo de problemas puede aparecer cuando hay más de un dispositivo conectado a una sola red de Internet. Por ejemplo, puede ocurrir cuando una persona está teletrabajando con un ordenador y a la vez otra está viendo un vídeo con su teléfono móvil o asistiendo a una clase online.

Al haber varios dispositivos conectados a la misma red wifi, esta puede saturarse y no dar buena señal a ninguno de los aparatos que la necesitan. Si tu conexión a Internet se ralentiza o falla cuando hay más de un aparato conectado a la red, en el vídeo superior te explicamos unos consejos para que esto no te vuelva a pasar. Tras unos pequeños cambios, tu conexión a Internet no volverá a colapsarse al haber varios dispositivos conectados.

