¿Vas a regalar algo de Amazon? Así se borra el historial de búsqueda

El Amazon Prime Day está a la vuelta de la esquina. Los próximos 12 y 13 de julio son las fechas elegidas por el gigante de las ventas online para lanzar su próxima batería de ofertas y descuentos. Y ya te adelantamos que encontrarás algunos chollos en Amazon que no deberías dejar escapar.

Lo más probable es que quieras aprovechar este evento del gigante de las ventas para comprar tecnología al mejor precio y otros productos de oferta aprovechando el Prime Day 2022.

El problema es que, si vives con más personas en casa, es posible que te descubran si quieres sorprenderles con un regalo. Principalmente, porque el historial de Amazon muestra todos tus movimientos.

Borra el historial de búsqueda en Amazon para no dejar rastro de tus compras

Por este motivo, lo mejor que puedes hacer es querer borrar cualquier rastro de las búsquedas que has hecho en la tienda fundada por Jeff Bezos. Además, y como podrás comprobar más adelante, el proceso es muy sencillo y no reviste mayor misterio, por lo que no te costará nada hacerlo.

Ten en cuenta que, aunque el proceso se hará desde la versión web de Amazon, en el historial aparecerán todas las búsquedas vinculadas a tu cuenta, aunque se hayan realizado desde un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo.

Amazon | Composición propia

Para ello, lo primero que tienes que hacer es entrar en Amazon de forma habitual. Introduce tu nombre de usuario y contraseña para identificarte en el servicio y busca un cuadro que se llama Continúa donde lo dejaste. Nosotros te lo hemos marcado en rojo para que no te cueste encontrarlo, aunque puedes pulsar la combinación de teclado Control+F si usas Chrome y escribir “Continúa donde lo dejaste” para encontrarlo fácilmente.

Cuando pulses sobre esta opción debes pulsar en Ver tu historial de búsqueda. Ahora, verás que aparece un listado donde estarán todos los productos que has visto últimamente en Amazon.

Da igual lo que hayas estado viendo, sencillamente quedan registradas todas las búsquedas en orden cronológico. Ahora, puedes ir eliminando artículos de forma individual, usando el botón Eliminar de la visto.

Amazon | Composición propia

Aunque nosotros te recomendamos que borres todo el historial por completo. Para ello, solo tienes que pulsar en la zona superior en Gestión de Historial y Eliminar todos los artículos de la vista, lo hemos dejado marcado con una flecha, para que se borre todo el historial de búsquedas en Amazon.

Como habrás podido ver, todo el proceso es muy sencillo así que no tardarás más de unos minutos en dejar el historial de búsquedas en Amazon limpio para que nadie pueda saber el regalo que le vas a hacer.