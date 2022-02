Por qué con la última versión de Chrome se puede saber lo que tecleas

Más información Ya puedes comprar en España la alternativa de Realme al Chromecast

El buscador más utilizado en todo el mundo es Google Chrome. Sin embargo, este motor de búsqueda ha comenzado el año 2022 con algunas críticas por su nueva actualización, Chrome 97. ¿La razón? Esta nueva versión permite identificar las teclas pulsadas en el teclado por los usuarios, algo que muchos desarrolladores web han relacionado con un problema de privacidad.

Tener la posibilidad de saber qué tecleamos es un portal de libre acceso para los estafadores y páginas maliciosas, ya que les permite realizar fingerprinting o, lo que es lo mismo, controlar y tener un seguimiento de un usuario en base a las horas que ha estado conectado, su forma de navegar en las páginas web o los datos que ha compartido en ellas. Este riesgo puede facilitar a terceros nuestra información o huella digital que dejamos al utilizar cualquier dispositivo informático.

Keyboard Map, la polémica API de Chrome

En esta nueva actualización, Google ha introducido una nueva API (interfaz de programación de aplicaciones) que es la que permite registrar lo que el usuario teclea. Anteriormente, esta herramienta no estaba tan desarrollada debido a que no se podía usar dentro de iframes, es decir, elementos HTML, y muchos programas como Word o Excel de Microsoft Office no podían utilizarla.

La nueva integración cuenta con getLayouMap, una función que al utilizarla con otro código, actualiza la versión anterior y soluciona el problema de identificar la tecla pulsada. Aún así, otras compañías que poseen motores de búsqueda como Apple, Mozilla o Brave no llegarán a implementarla en sus navegadores.

Por su parte, Apple reafirma la falta de privacidad por la que muchos ya han criticado a Chrome. En el caso de Brave, la compañía no encuentra ninguna funcionalidad nueva para el usuario y sí que ve una mayor facilidad para los robos y estafas. A su vez, Mozilla ya ha añadido esta nueva API al listado de APIs peligrosas.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Cómo saber qué aplicaciones tienen permiso para escuchar tus conversaciones?