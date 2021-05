El truco para saber en cuántas páginas web te has registrado

Si no te acuerdas de todas las páginas en las que te has registrado utilizando tu correo electrónico, no te preocupes. En el vídeo te enseñamos exactamente cómo puedes conseguirlo de una manera muy sencilla.

La razón por la que es importante saber exactamente cuántas y cuáles páginas están registradas es porque estas tienen acceso a algunos de tus datos personales. Al registrarte en una página web muy a menudo tienes que introducir algunos de tus datos, que luego pueden guardar y usar, incluso después de que hayamos dejado de utilizar la página.

El correo electrónico no es la única herramienta con la que puedes registrarte en ciertas páginas. También es importante verificar todas las páginas a las que hemos dado permisos y verificaciones mediante nuestras redes sociales. Muchas de estas no sólo tienen acceso a los datos personas que hemos introducido para registrarnos, también podrían tener acceso a todo el contenido dentro de tu red social.

Para poder ver cuántas páginas están conectadas con tus redes sociales puedes verlo directamente en los ajustes de cada una. En twitter aparecerá como “Aplicaciones conectadas”, en Facebook indicará “aplicaciones y sitios web”, y en LinkedIn dentro de “privacidad de datos” tendrás que pulsar “Otras aplicaciones”.

Desde estos ajustes también tendrás la opción de eliminar los registros de las páginas que quieras. Con tu correo es tan simple como entrar en la sección de seguridad en “Aplicaciones de terceros con acceso a la cuenta” y ahí podrás gestionar y eliminar los accesos.

Con estos consejos y el truco del vídeo para saber cuántas y en cuales páginas te has registrado a lo largo de los años, podrás controlar quién tiene acceso a tus datos personales.

