Trabajas con PDF: Conoce Ilovepdf, una auténtica colección de herramientas para ello

El formato pdf es ya un viejo conocido por todos, su gran versatilidad ha hecho de él un formato polivalente que nos ofrece soluciones integrales a nuestras necesidades. Gracias a la seguridad que nos ofrece se ha convertido en una de las opciones más utilizadas para autentificar las firmas de documentos electrónicos. Por lo que en muchos sectores productivos se ha convertido en una herramienta más que les ha facilitado el trabajo.

Son muchos los usos que hacemos de ellos, los usamos para gran variedad de documentos texto, formularios, también pueden ser interactivos entre otras muchas cosas, por lo que están muy presentes en nuestro día a día. Estos documentos están pensados, en principio, para enviar información y que no pueda ser modificada libremente por el receptor de este, pudiendo limitar su creador que se puede hacer o no con un pdf.

Aunque es un formato que puede ser generado por multitud de programas, la realidad es que generalmente tenemos acceso a programas que nos permiten ver o incluyo modificar aquellas partes que el creador nos permita, pero que en los que no podemos hacer modificaciones sobre el mismo, como es el caso de Acrobat Reader, que no permite por ejemplo abrir y rellenar un formulario, pero no mucho más. Si quisiéramos hacer otro tipo de modificaciones necesitaríamos disponer de la versión Pro o acudir a herramientas online como la que te contamos a continuación.

¿Qué es ilovepdf?

Se trata de una herramienta online totalmente gratuita que nos permite modificar PDF como si estuviéramos utilizando una versión profesional de otro programa. Su funcionamiento es muy sencillo, teclea en el navegador web www.ilovepdf.com y podrás acceder a todas las opciones disponibles. Es tan sencillo como elegir lo que necesitas hacer clic y la propia aplicación te va guiando en los pasos necesarios, como puedes ver en el vídeo, en el que te muestra como unir dos PDF, tan sólo subiendo los dos archivos que queremos unir, esperar un tiempo mientras se ejecuta la acción y descargarnos el archivo resultante. De esta sencilla manera podemos llevar a cabo diferentes tipos de acciones, desde las que nos ayudan a optimar los archivos como comprimir o reparar, editar añadiendo o quietando desde texto a imágenes o incluso páginas completas, añadir marcas de agua, opciones de seguridad protegiendo los archivos añadiendo contraseñas, para que sólo puedan acceder al contenido lo usuarios a quien le proporcionemos las claves.

Hasta convertir el formato PDF a otros formatos para poder abrirlos en diferentes programas o simplemente convertir estos en imagen sin tener que instalar la aplicación en nuestro ordenador. Aunque lo que si debes tener en cuenta es que la versión gratuita tiene un límite de tamaño, que nos permite combinar archivos de un máximo de 100 MB. Aunque está herramienta no es nueva, al principio se utilizaba para convertir archivos PDF en otros formatos o para la optimización de archivos, con el tiempo ha ido agregando nuevas funciones como las más recientes, que son las opciones para editar pdf, que nos hacen la vida un poco más fácil y cuyo proceso habéis podido ver el vídeo.