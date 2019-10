Cada vez es más común que realicemos todo tipo de gestiones a través de Internet. Es por ello que deberías extremar las medidas de seguridad en la red, y no solo nos referimos a tener nuestros sistemas actualizados y con antivirus. Nuestro propio comportamiento puede llevarnos a poner en riesgo nuestra privacidad. A continuación os detallamos en el vídeo varios hábitos que deberías de eliminar si los haces.

Por mucha teoría que sepamos y casos que escuchemos en las noticias sobre la privacidad de una persona que se ha visto violada, seguimos realizando acciones en la red (unas más imprudentes, otras menos) que suponen un riesgo para nuestra seguridad. Más allá de lo que los criminales de informática, o lo que es lo mismo, los hackers, puedan hacer, no siempre significa que estemos exentos de responsabilidad y que no podamos tomar las mayores medidas posibles para que no suceda nada, puesto que nosotros mismos, en ocasiones, exponemos nuestra seguridad fácilmente. Por eso en este vídeo te aconsejamos una serie de acciones que, si las realizas, o en algún momento se te presenta la ocasión de llevarlas a cabo, no deberías hacer.

Cada vez utilizamos Internet para más cosas. Las comodidades que nos ofrece son enormes. Ya existen dispositivos con la capacidad de ejecutar acciones que hace no muchos años se pensaban inalcanzables, o quedaba sólo en manos de las grandes producciones cinematográficas, pero que son realidad a día de hoy. ¿Pensarían hace cincuenta años que un altavoz pudiera encender las luces de tu casa si se lo pides, o bajar las persianas?

Los avances tecnológicos no dejan de sorprendernos. Sin embargo, no todo es de color de rosa. Y una de las consecuencias que puede acarrear utilizar Internet para casi todo, es que nos exponemos en gran medida a que nuestra privacidad y seguridad sufra los estragos.

Por ello es importante ser conscientes de que realizamos actos sin apenas darnos cuenta ni cuestionarlo siquiera y que pueden acarrear consecuencias perjudiciales. Así que descubre en el vídeo los hábitos que deberías evitar.

