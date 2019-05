Quien más y quien menos ha creado una contraseña maestra para su vida en Internet. Es lógico que con decenas o centenares de webs que visitamos al año y que nos piden crear una cuenta, tengamos en la mayoría de ellas la misma contraseña, básicamente por comodidad. Lamentable en los últimos meses hemos conocido varios casos en los que se han llegado a exponer en Interner miles de millones de contraseñas de usuarios como tú y como yo. Pues bien, puede que no hayas estado atento o atenta a la realidad, y hayas pasado por alto el hecho de que quizás tu contraseña haya podido quedar expuesta en alguna de estas oleadas de los hackers.

Navegador de Google | Google

Yo mismo, quien escribe este artículo, he visto mi dirección de correo, y por tanto la contraseña, comprometida como consecuencia de estos hackeos. Pues bien, consciente de ello, Google ha creado una extensión dirigida a desvelarnos si nuestra contraseña está presente en alguna de esas oleadas de los hackers. Durante estos últimos meses se han "incautado" de multitud de gigabytes de datos con los datos de usuario y contraseña de cientos de millones de personas en todo el mundo. Y la extensión de Google llamada Password Checkup ha reunido todas esas bases de datos con diferentes cuentas hackeadas por un buen fin. El advertirnos de que hemos sido víctimas de los hackers y saber que nuestro usuario y contraseña pulula por Internet como si tal cosa.

Comprueba tu contraseña | Agencias

Una vez que se ha instalado la extensión, cuando introduzcamos nuestro usuario y contraseña en cualquier página web, Google nos advertirá de si esa combinación de usuario y contraseña ha sido víctima de alguna brecha de seguridad. Si nos advierte de ello lo más sensato es cambiar inmediatamente de usuario y contraseña en todos aquellos sitios donde utilicemos esa combinación. Lamentablemente las brechas de seguridad de las que se aprovechan los hackers cada vez son mayores, y no hay más que comprobar la creación de esta extensión por parte de Google para hacernos una idea de la importancia que tiene esta amenaza, que es real y de la que muchos hemos sido víctimas sin tener la más mínima idea, hasta la llegada de extensiones como esta. Así que si estás leyendo estas líneas y aún no has comprobado tu usuario y contraseña, no esperes más y comprueba los datos antes de que sea demasiado tarde.