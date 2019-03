Todo lo que amarás u odiarás de Windows 10 cuando lo instales

Seamos honestos: que te regalen la nueva versión de Windows por tener instalado el anterior sistema operativo es algo ique parece mentira que Microsoft haga, a día de hoy, cuando hace no muchos años pretendía cobrar cientos de dólares por cada pedacito de software que vendía. La actualización a Windows 10, sin embargo, es gratis siempre y cuando tengas instalada una copia legal de Windows 7 o Windows 8, y como nosotros no podemos esperar, ya estamos a tope usándolo.

Para que tú no te comas el marrón, hemos decidido recopilar algunas de las cosas que más pueden gustarte y, para que esto no sea demasiado feliz, otras que posiblemente odies a muerte. Vamos al turrón.

Algo bueno: el proceso de actualización es fantástico

Actualizar de un Windows anterior a Windows 10 es un proceso hecho para tontos: te sale una notificación en la barra de inicio, aceptas lo que te sugieren, haces una copia de seguridad o no y el ordenador hace el resto. Cuando todo acaba, tienes Windows 10, todos los programas y todos los cacharros instalados…¡y funcionan! Esto es lo más sorprendente: no he tenido ni una sola incompatibilidad y no he sentido la necesidad de hacer una instalación desde cero para evitar errores. Es la primera vez que me pasa algo así con Windows.

Algo malo: Cortana es útil, pero demasiado cotilla

Esto no sabríamos decir si es bueno o es malo. Cortana funciona sorprendentemente bien, encuentra las cosas rápido tanto en el ordenador como en Internet y hasta cuenta chistes de Chiquito de la Calzada o de Eugenio. Sin embargo, es muy cotilla y quiere saberlo todo de ti “para ayudarte”. Si eres de los que desconfías de estos asuntos, querrás desactivarla para que no sepa dónde estás, qué buscas en Internet y con quién quedas a diario. En fin: la intimidad e Internet, esa cruz.

Algo genial: el menú de inicio está de vuelta

Yo nunca fui un detractor del aspecto de Windows 8 y del intento de Microsoft por adoptar una estética más colorista y alejada del escritorio, pero se ve que fui el único. Por eso, la empresa ha reculado a medias con Windows 10 y ha devuelto al mundo el menú de inicio...pero con parte de lo que la gente odiaba de Windows 8: los recuadritos. Esta vez, sin embargo, todo encaja en su sitio y es más fácil que nunca encontrar las apps y archivos que buscas. Todo bien por aquí.

Algo feo: hay apps con bugs a punta de pala

Lo primero que intenté hacer con Windows 10 es probar las nuevas apps que trae, empezando por Correo. Grave error: la aplicación falla cada dos por tres, se olvida de notificar los mails, tiene algunas inconsistencias en el diseño y va lenta, lenta. Es algo común a muchas otras apps de Windows 10, que si bien son mejores que las de Windows 8, siguen necesitan una puesta a punto.

Algo fantástico: Edge es un buen navegador

Microsoft Edge es el sustituto oficial de Internet Explorer en Windows 10. Si bien este sigue existiendo, pero en segundo plano, Edge es todo lo contrario al horrible navegador de siempre de Microsoft: es rápido, es ligero, es bonito y permite hacer capturas de pantalla y pinturrajear sobre ellas de forma cómoda y útil para trabajar. Un gran añadido.