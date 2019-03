Probamos Assistant, el nuevo asistente de Google, ahora también en español

En un evento organizado junto a Orange, Google ha presentado su nuevo Pixel 2 XL en España. Pero lo más llamativo del nuevo smartphone no es el hardware sino Assistant, el nuevo asistente personal de Google que quiere ser el equivalente a Siri en Android.

Hasta ahora esta plaza la ocupaba Google Now, que ha evolucionado para hacer posible una comunicación más fluida con el usuario. Hablamos con Andrés L. Martínez, developer program manager de Google, para que nos explique cómo funcione el software.

La primera cuestión importante es que ahora Assistant también está disponible en castellano, de forma que los usuarios pueden encadenar preguntas para que este mayordomo virtual resuelva sus consultas. Porque, como novedad, el asistente puede encadenar contextos, de forma que si le haces una pregunta sobre el tiempo que hace y a continuación, le preguntas “¿y el fin de semana?”, el software entiende que te refieres al tiempo que hará en el fin de semana.

Y no sólo se trata de consultas. Assistant también atiende caprichos. Puedes pedirle que reproduzca una canción en Spotify, por ejemplo, y también, por qué no, que te cuente un chiste. Eso sí, no parece que la carrera de humorista sea lo suyo.