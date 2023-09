Spotify Supremium: la suscripción con música Hi-Fi costaría casi el doble

La plataforma de música nórdica es la única que no cuenta a día de hoy con música en formato de alta fidelidad, conocido también como Hi-Fi o de audio de alta resolución. Y a pesar de ello desde la plataforma no parecen condicionados por los movimientos que ya se han producido en el mercado en este sentido. Y es que mientras sus principales rivales, como Amazon o Apple han incorporado esta música de alta resolución en sus planes estándar, pero no será el caso de Spotify.

Supremium, la nueva suscripción de Spotify será más cara aún

Las informaciones que se han filtrado ahora hablan sobre el posible nombre de esta nueva suscripción, que sería el de Supremium, así como algunas características que serían exclusivas de ella. Tal y como han desvelado en Reddit, el propio código fuente de la plataforma ya desvela algunos aspectos futuros de esta. Y es que además de poder reproducir música en alta resolución, esta nueva suscripción va a permitir contar con funciones apoyadas en la IA.

Como por ejemplo la posibildiad de crear listas de reproducción basadas en ella de forma inteligente. Además, con esta suscripción, también sería posible disfrutar de hasta 30 horas de audiolibros al mes, por lo que las ventajas no se limitarían a la calidad del audio. En este sentido, se ha podido saber que la calidad de las canciones en Hi-Fi sería de 24 bits sin pérdida, aunque el precio de esta suscripción sería muy superior a la de sus competidores.

Porque según esta filtración apuntan a que el precio sea de 19,99 dólares, que podemos esperar tal cual en euros también. Por tanto, estaríamos hablando de prácticamente el doble del precio que tenemos que pagar por esta calidad de audio en Apple Music o Amazon Music. Ahora bien, parece que la estrategia de Spotify va a ser la de ofrecer funciones adicionales que puedan justificar estos precios netamente superiores a los de su competencia.

Porque desde luego no tiene sentido alguno este precio cuando tan siquiera otros referentes de la música de alta fidelidad, como QOBUZ o TIDAL han mantenido estos costes salvo en suscripciones que ofrecen otro tipo de recompensas siempre relacionadas con la calidad del sonido. No obstante, son solo rumores, ya que no hay nada oficial, pero como ha ocurrido con los recientes aumentos de precio, al final se ha terminado confirmando todo y haciéndose realidad desde esos rumores y filtraciones.

No se sabe cuándo será oficial, pero desde hace meses se especula con que esta nueva suscripción pueda ser una realidad justo antes de finalizar el año, por lo que podríamos tenerla entre nosotros justo antes de las Navidades.