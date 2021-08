Spotify: cuatro herramientas para sacarle partido a tu historial de canciones

Spotify es una de las plataformas de música más conocida y usada en el todo el mundo. En su catálogo musical incluye una amplia variedad de estilos y artistas donde puedes encontrar casi de todo. Todo lo que escuchamos dice mucho de nosotros, de nuestros gustos y estados de ánimo. Por lo que a continuación te contamos cuatro webs curiosas que nos ayudan a analizar lo que escuchamos en Spotify.

Las cuatro mejores webs para analizar lo que escuchamos en Spotify

En las redes sociales encontramos multitud d pruebas online que analizan diferentes datos para decirnos cómo somos. Algo parecido sucede con estas aplicaciones en mayor o menor medida. Algunas de ellas analizan cómo es nuestro gusto en cuestión de música, y nos sugiere una lista personalizada en función de nuestro estado de ánimo entre otras muchas cosas. Antes de comenzar a probar estas curiosas webs, debes tener en cuenta cada vez que quieras acceder a cada una de ellas tienes que iniciar sesión en Spotify y permitir al sitio web a acceder a tus datos de Spotify.

Stats for Spotify | TecnoXplora

Stats for Spotify

Siguiendo la línea clásica se análisis de datos, esta web recopila los datos acerca de las canciones, artistas y géneros que has escuchado durante distintos periodos de tiempo, entre los que se encuentran las últimas cuatro semanas o los último seis meses. Además, nuestra cómo han cambiado tus gustos. Todo esto podemos verlo reflejado en unos gráficos personalizados. Que se pueden comparar con anteriores análisis, crear listas de reproducción o echar un vistazo a las canciones que has escuchado recientemente. Pulsa aquí y crea tus propios gráficos.

How Bad is Your Spotify | TecnoXplora

How Bad is Your Spotify

En alguna ocasión ya hemos hablado de esta web, pero no podía faltar en este recopilatorio. Se hizo muy popular a finales del 2020 gracias a sus comentarios sarcásticos. Esta web basada en la inteligencia Artificial y analiza la música que hemos escuchado en Spotify durante un determinado periodo de tiempo. La aplicación no guarda nuestros datos por lo que se trata de una web segura. Además, podemos eliminar los vínculos entre la web y Spotify en cualquier momento. Para saber cómo es de mala la música que escuchas pulsa aquí.

Receiptify | TecnoXplora

Receiptify

Una de las webs más curiosas es esta, con la que podemos convertir en un ticket de compra las listas canciones más escuchadas, pudiendo elegir entre tus mejores canciones en el último mes, los últimos seis meses o de todos los tiempos. No guarda los datos inicio ya que cada vez que accedes a la página web tendrás que iniciar sesión. Comienza a crear tus propios recibos pulsando aquí.

MusicScape | TecnoXplora

MusicScape

Esta web crea una imagen a partir de la música que escuchas en la aplicación de streaming. Tras iniciar sesión automáticamente vemos en la ventana del navegador la imagen que se ha creado a partir de nuestras canciones preferidas. El color fondo está determinado por el tipo de música escuchada recientemente. Dependiendo de la hora del día a la que escuchamos nuestra música será de día o de noche. La forma de las montañas está definida por la energía que transmiten los temas que has escuchado y la cantidad de estas, depende de lo activo que hemos estado en las últimas veinticuatro horas en Spotify. Por último, el color de las montañas lo definen la clave musical en la que están escritas. Crea tu propia ilustración pulsando aquí. Una vez has terminado de probar las diferentes webs puedes desvincular tu cuenta de Spotify, para ello accede a la configuración de la aplicación Spotify o accede directamente pulsar aquí.