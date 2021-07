Spotify se alía con Giphy para darle una vertiente musical a los GIF animados

Los archivos GIF se han convertido en los últimos años en uno de los principales contenidos que compartimos en las redes, ya sea en las apps de mensajería, correos electrónicos u otras plataformas. Estos siempre se han caracterizado por ser una imagen animada, ahí ha estado su “gracia” pero como hemos visto en las últimas semanas, las plataformas cada vez más se dedican a fusionar formatos con el objetivo de atraer usuarios. Es el caso de los emojis con sonido que anunciaba hace unos días Facebook. Ahora en el caso de los GIF hemos conocido una colaboración entre Spotify y Giphy, que podría dar como resultado algo bastante interesante.

Escuchar música a partir de un GIF

No es exactamente eso, pero estamos seguros de que a la larga va a ser algo así lo que se pueda hacer con los GIF y Spotify. La realidad es que ambas empresas, Spotify y el proveedor de archivos GIF líder del mercado, Giphy, han llegado a un acuerdo de colaboración que dará sus frutos en el futuro. La idea es que los GIF no tienen por qué sonar ni tener una pista de audio para que puedan ser enlazados con los artistas que los representan. Son varios los artistas que ya han enlazado sus GIF con sus discografías en Spotify. Y ese es el objetivo final, integrar Spotify en la app de GIFs para que sea más sencillo escuchar los contenidos en esta plataforma.

El nuevo botón en Giphy | Giphy

Ahora, tanto desde la versión web como la móvil vamos a poder acceder a un enlace en el que podemos escuchar la música del artista en Spotify. Este enlace nos lo encontraremos cuando pulsemos sobre un GIF de un artista con cuenta verificada. Lo normal es que debajo del GIF aparezca un banner con el texto “Listen to The Weeknd on Spotify” en el caso de este artista, pero puede ser cualquier otro que haya añadido esta función directamente a su cuenta. Tanto si tiene sonido como no, el GIF nos enviará a la discografía de ese artista desde este banner. Este es el primer fruto de la colaboración entre Giphy y Spotify, que seguro en el futuro nos da más alegrías y posibilidades de interacción entre ambas plataformas.

Hace no mucho Giphy introducía los Clips en su plataforma, que son básicamente GIF en forma de vídeo corto con audio integrado. Por tanto cobra más sentido si cabe esta función con contenidos de estos. Ya que en el futuro no será raro que alguien nos mande un GIF en forma de Clip del que queramos conocer quién es el artista, o si ya lo conocemos, saltar directamente a esa pista en su discografía. Son de esas colaboraciones que nos gustan, ya que nos ofrecen cada vez más funcionalidades con las que compartir contenidos a otras personas y pasar un buen rato.

La esperanza de las discográficas y artistas es que compartiendo clips cortos sus melodías cortas lleguen al mayor número de usuarios posibles, y que esos terminen contando con más reproducciones con funciones como las que se han introducido ahora.