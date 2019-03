El método infalible para no recibir spam en el correo

¿Estás hasta el gorro de recibir todos los días decenas de correos electrónicos de remitentes que no te interesan de nada? ¿A veces te pasan desapercibidos emails importantes porque no eres capaz de identificar cuáles son relevantes y cuáles son puro spam? No te preocupes, ya que tenemos la solución.

A medida que aumenta el uso del correo electrónico, también aumenta el spam, correo basura o correos promocionales. Si tu también sufres el bombardeo de correos de este tipo, te vamos a explicar cómo puedes bloquear direcciones de correo de forma sencilla.

En este tutorial en vídeo de TecnoXplora, te mostramos paso a paso cómo se puede bloquear direcciones de correo de forma sencilla. Para este videotutorial, tomaremos como referencia los menús y el interfaz de Gmail. El servicio de correo electrónico de Google es actualmente la opción mayoritaria entre los usuarios españoles.

La solución más sencilla pasa por recurrir a algunas de las herramientas menos conocidas de nuestro servicio de correo electrónico. Estas funcionalidades están específicamente pensadas para evitar este tipo de problemas recurrentes para muchos usuarios.

En el videotutorial os contamos cómo puedes configurar correctamente tu bandeja de email para evitar recibir más spam de una vez por todas.

