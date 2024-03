La relación entre el picor de la lana y las escamas de los peces

A pesar de la calidez que proporcionan los jerséis de lana, estos pueden llegar a producir un picor que resulta bastante molesto en la piel que se encuentra en contacto con el tejido. Hasta hace poco, se pensaba que podía ser el causante principal de una reacción alérgica. Sin embargo, la realidad es más bien distinta, ya que se encuentra vinculada a su composición.

En ese sentido, no hace falta ser científico para observar que la lana está compuesta de una gran variedad de fibras entrelazadas. Sin embargo, estas no siguen una estructura plenamente regular. De hecho, cada una de estas fibras no es totalmente lisa, sino que se compone de escamas. Del mismo modo que las que cubren a los peces, cada una de las fibras de la lana está formada por varias filas de escamas de queratina. Por lo tanto, al entrar en contacto con la piel en diversas direcciones, estas pueden llegar a clavarse ligeramente. Esto es lo que provoca el posterior picor.

Aun así, dependiendo del animal, el tamaño de estas escamas varía. La lana de las ovejas merinas posee unas escamas más pequeñas, de ahí que el contacto resulte más suave. Asimismo, la lana recibe varios tratamientos para suavizar este efecto. Por nuestra parte, lavar la ropa con suavizante o glicerina también ayudará a reducir el picor. Incluso, el acondicionador para el cabello produce el mismo efecto, ya que está creado para conseguir el mismo resultado en nuestro pelo.

Por lo tanto, si se quiere evitar el excesivo picor en la piel al ponernos una prenda de lana, basta con echar un vistazo a la etiqueta de la misma y ver sus componentes.