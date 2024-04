La regla de los cinco minutos de Elon Musk: ¿es un timo o es realmente útil?

Todos queremos conocer los consejos de multimillonarios para ser más productivos, ya que a ellos les han debido funcionar si están ahí. Es el caso de Elon Musk, el controvertido dueño de Twitter. Uno de los consejos más populares que se ven online es la regla de los cinco minutos.

Imagen de archivo del empresario Elon Musk, propietario de Twitter | EFE/EPA/Carina Johansen

La supuesta técnica de Elon Musk propone dividir tu agenda en bloques de cinco minutos, y hacer cualquier cosa en ese lapso de tiempo. En teoría, ese sentido de la urgencia te haría ser más productivo al tener un tiempo muy limitado para hacer cada tarea.

Sin embargo, Elon Musk ha desmentido que él use esta técnica. No solo no la aplica, sino que en la práctica demuestra ser imposible. La mayoría de los trabajos requieren un tiempo mayor. En este caso también habrá que dividir el tiempo total estimado en bloques de 5 minutos. Es decir, 12 bloques si se calcula en una hora el tiempo necesarios para ejecutar una actividad específica.

Lo que sí puede resultar efectivo es comprometernos a realizar al menos cinco minutos de una tarea que estamos posponiendo, ya que una vez estemos inmersos en ella, por inercia trabajaremos más de lo que inicialmente habíamos previsto. En cualquier caso, es una técnica muy diferente de la que se viralizó en redes sociales.

El método ayuda, además, a clarificar las ideas al detalle y filtrar lo importante de lo intrascendente aún a costa de renunciar a ciertos tratamientos cívicos. Si solo dispones de 5 minutos para decir lo que quieres en una reunión no te puedes andar con muchas cortesías.