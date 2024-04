Elon Musk lo confirma, tendrás que pagar para publicar tu primer “tuit”

La red social X lejos de perder fuerza, ha mantenido su gran influencia dentro del segmento de las redes sociales, aunque la polémica siempre la ha acompañado desde la llegada a la red social del magnate. Sobre todo, porque en muchas ocasiones sus decisiones no han sido secundadas por los usuarios de esta red, que han tenido la sensación de que cada vez hay que pagar por más servicios dentro de la app. Pues bien, ahora llega otro de esos episodios, ya que el propio Musk ha confirmado algo con lo que se especulaba desde hace meses.

¿Habrá que pagar?

Pues sí, eso es lo que ha afirmado el propio Musk en un mensaje dentro de la red social X, donde actualmente cualquiera que cree una cuenta puede comenzar a escribir de inmediato los mensajes que le plazcan. Pero parece que esto no va a ser así en el futuro, y solo va a ser posible escribir ese primer mensaje si antes abonamos una pequeña tarifa a la red social para desbloquear esta función esencial dentro de la red.

Como es habitual, Musk ha justificado esta decisión dentro de su guerra abierta a los bots. Para evitar que las granjas de bots y toda la automatización que hay detrás sean capaces de publicar mensajes de manera masiva en cuanto se abren las cuentas, buscarán que el pago de esta pequeña tarifa reduzca sensiblemente el número de bots que escriben dentro de la red social.

Y por lo que se desliza de las palabras de Musk, parece que sin el pago previo de esta pequeña tarifa no será posible publicar nada. Se entiende que se cobraría una sola vez, si nunca antes hemos publicado un mensaje en la aplicación. Esto quiere decir que, si no somos activos en este aspecto, y solo nos dedicamos a merodear por la red y mantenernos al día de las noticias de las fuentes que seguimos, no deberíamos tener que pagar nada por ello.

Una nueva decisión que busca de frenar a los bots, que se une a otras anteriores también orientadas a este fin. Como en el caso del pago por la insignia verificada, por el que se pagan 8 dólares mensuales, y que de momento no ha dado frutos verdaderos, ya que parece que el número de bots es prácticamente el mismo que antes de introducir esta modalidad de pago. Aunque puede tener su sentido.

Sin cuenta verificada podemos publicar, pero si se añade esta tarifa, es posible que muchos bots terminen por no publicar nada. Ya que habrá que multiplicar ese coste por todos aquellos bots que los grupos detrás de ellos estén controlando. No decimos que no vaya a funcionar, pero parece que cualquier precio a pagar por el uso de los bots podría ser visto con buenos ojos por sus creadores, ya que seguramente los beneficios de usarlos serán seguramente superiores.