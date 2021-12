Regalar dinero en Navidad no siempre es buena idea: ¿En qué casos debo pagar a Hacienda?

Uno de los motivos por los que ansiamos la llegada de la Navidad es por los regalos que nos hacen y por los que hacemos a los demás. Muchos de los regalos que los padres hacen a sus hijos, o los abuelos a sus nietos, consisten en darles dinero. Quizá para comprar los regalos que ellos deseen, ayudar en la entrada de una casa y así poder independizarse, o como refuerzo extra para mantener a su familia. Todos estos regalos, que se hacen con la mejor intención y con una ilusión muy grande, dependiendo de la cantidad pueden ocasionar problemas con Hacienda.

Este tipo de regalos son considerados como donaciones, y por ello se debe abonar el impuesto de sucesiones y donaciones dependiendo de la cantidad y el grado de parentesco. Según el Código Civil una donación es “un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta”.

En teoría cualquier cifra, ya sean los 50 euros que te regaló tu abuela por tu cumpleaños o los 300 euros que te regaló tu tío para irte de viaje con tus amigos, es susceptible de considerarse donación que hay que tributar.

Sin embargo, en la práctica una donación de hasta 3.000 euros en efectivo o un traspaso de hasta 10.000 euros, al ser cantidades pequeñas, no suelen ser perseguidas por la Agencia Tributaria, ya que los bancos no están obligados a notificar a Hacienda dichas operaciones, pero eso no significa que no haya que declararlo.

Cualquier cantidad de dinero recibida como donación debe ser tributada por ley. Debemos tener en cuenta que el responsable de pagar el impuesto por dichas donaciones es siempre la persona que recibe el dinero.

¿Cuánto debo pagar si mis padres o abuelos me regalan dinero?

El impuesto de sucesiones y donaciones varía dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida, del dinero que se mueva y del parentesco que haya entre ambas partes. Si el parentesco es mayor, se pagan menos impuestos. Con este tipo de regalos, el porcentaje a pagar a Hacienda puede variar entre un 7,65% hasta un 34% del dinero donado. Por ejemplo, la cuota tributaria que hay que pagar en Madrid es del 1%, ya que el 99% está bonificado por la Comunidad (solo para parentescos de primer grado).

Por ello, cualquier donación realizada en esta época tan especial del año debe conllevar la presentación de la liquidación del impuesto de Hacienda en un periodo de 30 días. De no hacerlo podrían surgir problemas que podrían dar lugar a una sanción económica.

