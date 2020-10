Recorta tus imágenes de forma rápida y sencilla sin instalar nada en tu móvil o PC

Editar una imagen no es una tarea fácil, sobre todo si no disponemos de las herramientas adecuadas para este proceso. No todo el mundo tiene acceso o simplemente no tiene la necesidad de usar herramientas profesionales como Photoshop por lo que se hace imprescindible encontrar una herramienta accesible como la que te vamos a contar a continuación.

Se trata de AnyCrop, una herramienta online, por lo que no tendrás que descargar ni instalar nada y es completamente gratuita, tan siquiera necesitas hacer un registro previo para poder hacer uso de ella. Nos permite recortar, cambiar el formato o cambiar la calidad de las imágenes de una forma fácil y rápida. Está herramienta está disponible para todos los dispositivos desde ordenadores a smartphones, independientemente del sistema que utilicen, tan sólo necesitas tener instalado un navegador web.

Cómo funciona AnyCrop

En ocasiones necesitamos cortar o recortar una imagen para adaptarla a un tamaño determinado o simplemente para eliminar parte de la imagen que no nos interesa, esta herramienta es idónea para este cometido, ya que nos permite cortar de una forma precisa. Este proceso es sumamente sencillo, tan sólo tienes que acceder a la página web de AnyCrop y seleccionar las imágenes que quieres recortar. Puedes hacerlo a través del botón o arrastrando las imágenes a la ventana del navegador. Puedes utilizar cualquiera de los formatos que admite JPEG, JPG, PNG, AVG y WEBP.

Una vez aparece la imagen, nos indica el tamaño en pixeles, ancho por alto que tiene la imagen y el tamaño de la selección para el recorte, este puedes modificarlo con la ayuda del ratón. Sobre la miniatura de la imagen nos parece un recuadro verde, coloca el ratón sobre el lado que quieras mover, pulsa y sin soltar el ratón desplázalo hasta la posición que quieras. También puedes cambiar el tamaño del área seleccionada pinchando desde las esquinas, de este modo desplazarás simultáneamente varios de los lados. Si necesitas unas dimensiones determinadas introduce el tamaño tecleando los valores. A Continuación, elige el formato con el que quieres que se guarde la imagen, en esta ocasión sólo tenemos disponibles tres formatos JPEG, PNG o WEBP.

Otra de las opciones que puedes realizar es modificar la calidad de la imagen, en función de cuánto bajemos la calidad aumentará la compresión de esta y obtendremos imágenes con un menor tamaño, esto es ideal si necesitas que las imágenes no excedan de un peso determinado, pues podrás bajar las dimensiones de los archivos. Por último, podemos modificar el color del fondo de las imágenes, porque tenemos la opción de darle color al fondo en el caso de que se trate de un png con fondo transparente, al que podrás darle el color de fondo que necesites, desplazando el cursor en la barra de color o asignando los valores RGB, HSL o HEX del color. Una vez has terminado de ajustar todas las opciones que necesites pulsa el Botón “comienzo”. La imagen se guarda automáticamente a la carpeta de descargas. Aunque, algo muy importante a tener en cuenta es la privacidad de las imágenes que recortamos, ya que todos los procedimientos se realizan en nuestro dispositivo y no a través de un servidor externo.