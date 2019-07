Google Fotos es una galería que suele venir preinstalada en la mayoría de teléfonos Android. Te permitirá ordenar tus imágenes y vídeos pero también es capaz de permitirte que imprimas álbumes, crear collages y muchas otras opciones para tenerlo todo organizado en tu teléfono. Entre ellas, archivar imágenes. ¿Qué es y para qué sirve esta función?

Si revisas la galería de tu teléfono verás que tienes todo tipo de imágenes inútiles pero que no quieres borrar por si algún día te hacen falta. Imágenes que almacenas en el teléfono porque has guardado o porque te las han mandado pero que no quedan bien con el resto de fotografías artísticas que tienes en tu galería. Capturas de pantalla de cosas que quieres comprar, capturas de pantalla de la conversación de tu amiga que te ha enviado por WhatsApp, capturas de pantalla de chistes o tuits graciosos? Todo esto se va acumulando en el teléfono y en la galería de tu móvil. Pero en muchas ocasiones no lo borramos porque puede que nos haga falta en algún momento. En ese caso, el archivo de Google Fotos es una opción perfecta.

Google Fotos | Tecnoxplora

Las imágenes que añadas al archivo de Google Fotos seguirán estando en tu smartphone y no las perderás pero no tendrás que ver tu galería llena de capturas de pantalla de todo tipo o de conversaciones junto a las fotos de tu último viaje.

Cómo archivar fotos en Google Fotos

Archivar fotos en la aplicación de galería de Google te llevará solo unos segundos. Basta con que vayas a la app Google Fotos y abras el menú en la parte izquierda. Una vez aquí pulsa sobre ?Archivo?. Dentro de la carpeta de archivo pulsa en la esquina superior derecha para acceder a tu galería y seleccionar todas las imágenes que quieres archivar. Podrás añadir tantas como quieras y actualizarlo cuando quieras. Otra opción para archivar las imágenes es que lo hagas directamente desde tu galería. Ve a todas tus fotos y puedes marcar la que quieras archivar o tantas como necesites. Una vez que las has seleccionado pulsa en los tres puntos de la parte superior derecha y pulsa en la opción ?Mover a Archivo?. Automáticamente las fotografías desaparecerán de la galería y se pasarán al archivo de Google Fotos.

Archivando fotos | Tecnoxplora

Para acceder al archivo donde están todas tus imágenes basta con ir a las tres líneas de la parte superior izquierda de la aplicación y pulsar en ?Archivo? entre las opciones del menú. Aparecerán las fotografías ordenadas y con su respectiva fecha para que las tengas siempre localizadas cuando las necesites para algo.Cuando consideres que algunas de las imágenes del archivo ya no sirven para nada, puedes deshacerte al completo de ellas y eliminarlas de forma permanente. Para ello solo selecciona las imágenes que ya no quieras y pulsa en el icono de la papelera en la parte superior derecha de la pantalla. Se eliminarán del teléfono. Si quieres volver a tener alguna imagen en la galería porque la has archivado por error, ve a Archivo, selecciona la fotografía que sea, pulsa en los tres puntos de la parte superior derecha y pulsa en la opción ?Desarchivar?.