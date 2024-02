Qué es una prueba de estrés para el ordenador y cómo realizarla

Está comprobado. Los seres humanos no son los únicos que sufren estrés. Las máquinas también pueden y, concretamente, nuestro ordenador. Para poder detectarlo hay que poner especial importancia a la GPU. Se trata de las siglas en inglés para la Unidad de Procesamiento Gráfico yes un componente fundamental en el ordenador. Su función se basa en optimizar el rendimiento cuando usamos algún programa que requiera muchos recursos gráficos, por ejemplo, los videojuegos. Sin embargo, la tarjeta gráfica, donde se encuentra la GPU, puede sufrir desgaste por un empleo constante, así como exigente.

Cómo realizarla

Por lo tanto, para comprobar que esta tarjeta encuentra en buen estado, se realiza una prueba de estrés. En este sentido, esta lleva la tarjeta gráfica al máximo de su capacidad para comprobar cómo es su funcionamiento bajo presión. Para poder realizarla, una posibilidad es descargar la aplicación Fur Mark. Una vez instalada, esta se encargará de detectar la tarjeta gráfica y, por consiguiente,se podrá configurar las especificaciones de la prueba de estrés.

Para activarla, es necesario pulsarla opción GPU stress test. Una vez hecho, se verácómo funciona el ordenador mediante estos parámetros. En la mejor de las circunstancias, la imagen debería ser clara y sencilla, por lo que no debería aumentar la temperatura del ordenador.

La frecuencia dela prueba dependerá del uso que le demos al mismo, de manera que cuanto más lo usemos, más veces deberemos realizarla. No obstante, esto no significa que si se utiliza poco no debería de realizarse. De hecho, si lo usamos simplemente para navegar por internet, ver vídeos o usar el procesador de texto, será suficiente con realizarla una vez al año.

Por lo tanto, de vez en cuando, no viene mal meter nuestro ordenador un poco bajo presión a través de una prueba de estrés.Este test ayudará a percibir problemas que se nos pueden haber pasado por alto, y asegurarnos de que el rendimiento de nuestro ordenador es óptimo.