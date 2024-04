​​Qué pasa con el dinero que has enviado si al hacer un Bizum da error

Desde su creación en 2016, el proveedor de servicios de pago en España Bizum ha aumentado su popularidad paulatinamente. Se trata de un sistema instantáneo de pagos, sobre todo entre particulares, que ha facilitado mucho los movimientos bancarios a la hora de pagar o saldar deudas entre amigos y familiares.

Si bien es cierto, a la hora de Bizum , nos aseguramos varias veces de que el número al que estás enviando el dinero es correcto. Por el contrario, si se lo enviamos por error a otra persona, tan sólo basta con ponernos en contacto con la misma para que nos devuelva el dinero. No obstante, existen casos en los que el número no existe.

La razón de por qué esto ocurre se suele achacar a dos motivos. El primero de ellos, por haber cometido un error a la hora de escribir el número de teléfono; o bien puede que el número sea correcto, pero no se encuentre registrado en Bizum. En ambos casos, el sistema reconocerá que el contacto no existe, pero por suerte para nuestra cuenta bancaria, el dinero no se perderá ni permanecerá en el aire.

Móviles con Bizum | Bizum

En ese sentido, Bizum ofrece un plazo de dos días para que esa operación se realice. Por lo tanto, en el caso de que el usuario no se haya registrado, tendrá ese margen de 48 horas para hacerlo y, por consiguiente, recibir el dinero. Si después de ese plazo, no se ha encontrado ninguna cuenta asociada al número que hemos escrito, Bizum optará por cancelar la operación y, automáticamente, nos devolverá el dinero.

Y es que la realidad resulta que el dinero nunca salió de la cuenta, solo se encontraba retenido hasta recibir la verificación de la otra cuenta. No obstante, con esta configuración de Bizum, podremos quedarnos más tranquilos sabiendo con certeza que, en el caso de cometer un error a la hora de hacerlo, no pasará nada con nuestro dinero.