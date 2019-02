Qué hacer si alguien te chantajea online con fotos eróticas tuyas

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 15/02/2019

Esperemos que nunca te pase, pero es algo mucho más frecuente de lo que piensas: en cualquier momento una persona, conocida o no por ti, puede escribirte para decirte que tiene fotos tuyas desnuda o en situaciones eróticas/pornográficas y que, si no cedes a sus peticiones y condiciones, las filtrará a toda la red.

¿Qué hacer en una situación de este tipo? Si te llega el día, aquí tienes algunas claves para poder enfrentarte a este problema.

1.- Pide pruebas

Imaginemos que la persona que te ha escrito no pertenece a tu entorno cercano, de hecho no la conoces de nada. Pídele algunas 'pruebas'. ¿De verdad tiene fotos tuyas eróticas? Que te mande algún pantallazo para demostrártelo. Si no lo hace, seguramente esté mintiendo.

Para más seguridad también puedes tenderle alguna trampa. Por ejemplo, puedes preguntarle por algún detalle que en realidad no se corresponda contigo, pero haciéndole creer que sí. “¿Sale un tatuaje en el hombro izquierdo?” “¿Hay un lunar cerca del ombligo?”. Si la respuesta es que sí, ya sabrás que te están intentando engañar.

2.- Retira el consentimiento

Pongamos que sí conoces a la persona en cuestión; de hecho, es tu expareja o un amigo de tu expareja, con lo que sabes que sí puede tener fotos tuyas. En ese caso, dile de manera clara y por escrito que esa foto fue enviada con consentimiento, pero que lo acabas de retirar. Recuérdale también que, aunque hubiese consentimiento, en ningún caso es legal difundir esas imágenes. Haz todo eso escrito. ¿Por qué? Mira el siguiente punto.

3.- Certifica las conversaciones

Esperemos que no sea necesario, pero quizá acabes necesitando demandar a esa persona y llevarla a juicio, y ahí las pruebas te servirán de ayuda. Como un pantallazo del móvil no será suficiente ante un juez, recurre a plataformas como Safe Stampler o a peritos judiciales. Ellos se encargarán de certificar las conversaciones de la amenaza, así como tu no consentimiento.

4.- No cedas a amenazas

Sabemos que, ante una amenaza así, va a ser difícil que mantengas la calma, pero inténtalo. Y sobre todo no cedas a ningún tipo de chantaje. Sea verdad o no que esa persona tiene fotos tuyas, lo cierto es que, si cedes una primera vez, no se quedará satisfecho y seguirá haciéndolo en el futuro, cada vez que le apetezca extorsionarte de nuevo.

5.- Denuncia

Si quieres denunciar a tu chantajeador, acude a la comisaría de Policía Nacional más cercana para hacerlo. Si prefieres hablar con grupos especializados en asuntos de este tipo, puedes ponerte en contacto con el Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ellos te ayudarán desde el primer momento.