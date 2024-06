Qué es el egosurfing y por qué deberías practicarlo para mantener tus datos a salvo

Probablemente alguna vez hayas practicado "egosurfing" sin saberlo. Este termino, definido por primara vez en 1995 por la revista Wired, se refiere a la búsqueda de nuestro propia nombre en Internet, redes sociales o cualquier otro sitio web. Aunque pueda parecer una actividad trivial, el egosurfing es una práctica recomendada incluso por el la Organización de Consumidores y Usuarios, ya que ayuda a proteger nuestra privacidad y seguridad en línea.

Esta actividad no solo satisface la curiosidad personal, sino que también es una estrategia efectiva para gestionar la reputación online y la seguridad de los datos. Al realizar búsquedas regulares de tu nombre y apellidos en diferentes motores de búsqueda y redes sociales, puedes monitorear qué información sobre ti está disponible públicamente y quién podría estar compartiéndola. El egosurfing no se limita a buscar nuestro nombre, también incluye la búsqueda de nuestro correo electrónico, nombres de usuario en redes sociales y otra información sensible, como el número de identificación personal o nuestra dirección.

Practicar el egosurfing es esencial para detectar posibles usos indebidos de tu identidad. Por ejemplo, podrías descubrir que tus fotos o datos personales están siendo utilizados sin tu consentimiento en sitios web, blogs o perfiles falsos en redes sociales. Además, esta práctica te permite identificar y gestionar información antigua o inexacta que podría afectar negativamente tu reputación o oportunidades profesionales.

La manera más sencilla de realizar egosurfing es usar un buscador como Google y buscar nuestro nombre entre comillas para obtener resultados exactos. Utiliza diversas combinaciones de tu nombre, apellidos, dirección o DNI. Si encuentras información inapropiada o incorrecta, puedes tomar medidas para eliminarla o solicitar correcciones. También podemos hacer lo mismo en redes como Twitter (ahora conocida como X), Facebook o YouTube.

Para una búsqueda más avanzada, las alertas de Google son una herramienta muy útil. Estas alertas nos notifican cuando nuestro nombre u otra información específica aparece en la base de datos de Google. Al hacer egosurfing, podrías encontrar información que prefieres mantener privada o incluso descubrir que alguien está suplantando tu identidad. En estos casos, es importante actuar rápidamente denunciándolo a las autoridades lo antes posible para evitar problemas derivados del uso indebido de tu identidad.

Es por ello que el egosurfing es una herramienta poderosa para mantener tu información segura en la era digital, no tanto para saber de lo que se dice de ti en la red, sino para proteger tu privacidad de manera proactiva.