Ya puedes utilizar la VPN de Google One en España, ¿para qué sirve?

Google One es el servicio de almacenamiento en la nube de Google. No hablamos de Drive, que es su plataforma para gestionar nuestro almacenamiento, sino de los planes gracias a los cuales tenemos una serie de gigas disponibles dentro de una suscripción mensual. Esta suscripción no solo nos proporciona ese espacio de almacenamiento, sino que además nos permite contar con algunas características exclusivas dentro de las apps de Google, como hemos visto en Fotos, donde es posible acceder a filtros y características únicas para los usuarios de estos planes. Ahora Google One activa una de las funciones más interesantes, también en España.

La VPN de Google ya está disponible en España

Este nuevo servicio ya está disponible en nuestro país, donde vamos a poder acceder a él si contamos con una de las cuentas de Google One con 2TB, 10TB, 20TB o 30TB de espacio. Disponibles desde 9,99 euros al mes. Por tanto no será posible contar con ella si tenemos uno de los otros planes de pago, más baratos. Esta VPN no llega para permitirnos cambiar de ubicación como ocurre con la mayoría que se comercializan en el mercado, sino que está orientada en exclusiva a aumentar nuestra seguridad cuando navegamos en Internet.

Planes de Google One | Tecnoxplora

De tal manera que nuestra sesiones en la red sean más anónimas. De hecho con ella vamos a poder ocultar nuestra dirección IP, así como cifrar nuestras comunicaciones cuando navegamos por diferentes lugares de la red. Esta VPN lo que hace es utilizar los servidores de Google en todo el planeta para cifrar nuestros movimientos en la red, de tal manera que seamos casi invisibles y totalmente anónimos para los amigos de lo ajeno en la red, que no son pocos. Para poder utilizar la VPN solo vamos a necesitar pulsar un botón dentro de la app de Google One, con el que sabremos que hemos activado esta protección adicional en forma de VPN.

De momento esta funcionalidad estaba disponible solo en Estados Unidos, pero esta ahora se extiende además de a España a países como Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o Méjico. Actualmente esta capa adicional de seguridad a través de la VPN se puede utilizar en los móviles Android, y más adelante también se podrá utilizar tanto en los iPhone con iOS, como en los ordenadores con Windows o MacOS. Por tanto se trata de una de las ventajas exclusivas con las que contarán los usuarios con más almacenamiento disponible dentro de la nube de Google.

Veremos si con el tiempo va llegando a otros planes más baratos, ya que como sabéis los hay también de 100GB con un coste de 1,99 euros al mes, y de 200GB con un coste de 2,99 euros al mes. Si te haces con la suscripción anual de los 2TB, te salen gratis dos meses, con un pago anual de 99,99 euros. Sin duda una funcionalidad de lo más útil para cualquier usuario que navegue de manera habitual en Internet, algo que hacemos prácticamente la gran mayoría de usuarios móviles. Otra cosa es que todos puedan permitirse pagar 10 euros por esos 2TB.