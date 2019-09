La aplicación de notas de voz estrenaba hace unos meses una de las funciones más útiles que hemos conocido en los últimos años en la app. Lejos de parecer trascendente, es una función de esas que parece que no están ahí pero nos hacen el uso de la aplicación mucho más sencillo. Se trata de las notas de voz encadenadas, que han dado el salto desde la versión móvil a la de escritorio en la web. Os contamos en qué consiste esta nueva función que os va a hacer la vida dentro de WhatsApp mucho más sencilla.

Reproduce notas de voz una tras otra

Como os contaba, hacía unos meses que WhatsApp ya permitía reproducir las notas de voz en cadena. Esto quiere decir que si recibes cinco notas de voz consecutivas, y no las has escuchado, no tienes que estar pulsando una y otra vez sobre cada una de ellas para escucharlas. Solo hay que pulsar sobre la primera para que todas las demás se vayan reproduciendo automáticamente. Pues bien, hasta ahora lo habíamos disfrutado en nuestros móviles, pero la versión web adolecía de su ausencia. Hasta ayer el mismo viernes pasado teníamos que reproducir una nota de voz tras otra manualmente, lo que en muchos casos nos llevaba a escucharlas mejor en el móvil.

Todas estas notas se podrán escuchar de una sola vez | Tecnoxplora

Hoy precisamente hemos comprobado de primera mano que las notas de voz en WhatsApp Web se están reproduciendo también de forma encadenada, lo que es bienvenido cuando tenemos que escuchar varias notas de voz que tenemos pendientes. Esta función ha llegado al menos con la versión 0.3.4940 de WhatsApp Web, que es la que actualmente tenemos instalada. Si contáis ya con esta función, podréis advertir que al acabar la primera nota de voz que habéis recibido en cadena, suena un breve tono de sonido, que nos avisa de que la nota de voz ha acabado y que comienza otra nueva.

De esta manera no perdemos la noción de si estamos escuchando una sola o varias seguidas. Puede parecer un cambio “absurdo” pero desde luego podéis creernos si os decimos que es una de las funciones más útiles con las que cuenta WhatsApp. Cada vez son más las personas que utilizan las notas de voz de WhatsApp para comunicarse con otros contactos. Para estas personas es mucho más sencillo hablar que escribir, es como la alternativa a la llamada pero digamos que por capítulos. Y como es lógico, cuando se funciona como antes, teniendo que reproducir manualmente, lo normal es que te dejes alguna nota por el camino sin escuchar, por lo que esta nueva función es de las más útiles que podíamos recibir en la app de mensajería.

Poco a poco WhatsApp Web va siendo un mejor cliente de escritorio de WhatsApp, suele recibir las nuevas funciones más tarde que las versiones móviles, pero son cada vez más las características de esas versiones móviles las que podemos utilizar en WhatsApp Web. Por tanto seguiremos atentos a otras características interesantes de WhatsApp que podrían llegar pronto a WhatsApp Web, y que nos permitirán depender menos de la versión móvil.