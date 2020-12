Pruébate el maquillaje antes de comprarlo gracias a la realidad aumentada de Google

La realidad aumentada cada vez nos ofrece más funcionalidades que pueden ayudarnos a hacer muchas cosas en el día a día de una forma más cómoda. Una de las mejores funcionalidades es mostrarnos en tiempo real efectos sobre el propio rostro, algo que nos ha ayudado a disfrutar de filtros diferentes en varias redes sociales, con los que podemos disfrutar sin duda de una manera diferente de hacer las cosas respecto de lo que estábamos acostumbrados. Algo tan cotidiano como maquillarse y probar cómo nos podría quedar antes de comprarlo ya es realidad, gracias a la realidad aumentada de Google, nunca mejor dicho.

Google estrena esta función en su buscador

Probarse el maquillaje es algo habitual en las tiendas de cosmética, aunque como es lógico con la pandemia de COVID todo este tipo de interacciones se ha limitado al máximo, para evitar el contacto de los clientes con un mismo material a lo largo de todo el día. Pero no hay nada, o al menos casi nada, a lo que no pueda ayudarnos la tecnología. Es el caso de lo que ha anunciado ahora Google, y que no es otra cosa que una prueba de maquillaje virtual. Esto permite a los usuarios probarse cómo le quedará el maquillaje en el rostro en la misma pantalla de su móvil. Para poder acceder a esta nueva funcionalidad solo hay que buscar determinadas marcas de maquillaje en el buscador de los de Mountain View.

Como se puede ver en la imagen, ahora cuando realicemos alguna de estas búsquedas, vamos a poder elegir entre dos opciones para probar cómo queda. Una es la de elegir los distintos colores y tonalidades en el propio buscador, viendo ejemplos de cómo queda este color en el rostro de diferentes personas. En el caso de que queramos hace la prueba sobre nuestra propia cara solo vamos a tener que pulsar sobre el botón que aparece debajo, el de “Pruébalo”. En este momento, al igual que otros servicios de Google que utilizan los servicios de ARCore, será posible ver cómo queda cualquiera de las tonalidades a juego con el color de nuestra piel. También podremos ver distintos tipos de maquillaje que nos muestren cómo se podría aplicar este en nuestro rostro de manera que nos siente bien. Con deslizar un dedo podremos ver todos los tonos disponibles de cualquiera de los maquillajes de estos fabricantes.

Además podremos ver el nombre real de cada producto, para poder comprarlo directamente desde esta zona del buscador del Google. Por tanto, antes de hacer una compra online de este maquillaje, siempre podremos hacernos una idea de cómo nos queda con esta nueva funcionalidad, que busca sobre todo que podamos contar con una referencia lo más fiel posible para decantarnos por comprar un producto u otro. Una funcionalidad que como suele ser habitual estará primero disponible en Estados Unidos, donde ya se pueden comprar cosméticos con una prueba de este tipo mediante. Es de esperar que en cuanto comercialmente el uso de estos filtros esté disponible en España por parte de los fabricantes, será posible empezar a hacer las pruebas.