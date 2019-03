El problema de tener que pagar por usar las apps de Google en iOS

Drive contra iCloud, Google Maps contra Maps, Google Play contra AppStore. La pelea entre Google y Apple se libra en un montón de frentes, y la cosa está bastante repartida. Los de la manzana llegaron primero a la mayoría de sitios, pero los de Google lo hicieron de forma diferente: puedes usar sus apps en cualquier entorno o sistema... salvo, a veces, en el de Apple. Y las apps de Apple, claro, sólo están disponibles en sus dispositivos.

Es una de las diferencias entre ser un sistema abierto como el de Google o uno cerrado como el de Apple. Decenas de marcas fabrican móviles Android, pero sólo una fabrica móviles con iOS. Puedes descargar Chrome en un PC, en un Mac, en un Android o en un iPhone, pero sólo puedes usar Safari en un Mac, iPhone o Apple. Cada cual comparte lo que quiere, y Apple suele querer poco.

Ante esta dualidad los usuarios suelen tomar dos opciones. La primera es que lo hacen todo con Apple, tienen un sistema cerrado, aunque estable y muy seguro, y se olvidan de lo demás. Lo segundo es que lo hacen fuera de Apple y suelen encontrarse pocos problemas para seguir trabajando cuando cambian de entorno. Esto, ahora que ya hay Office en iOS, o que Microsoft ha creado apps pasarela es aún más evidente.

Pero, ay amigo, como Apple se harte de las apps intrusas. Bueno, ya lo ha intentado, y no siempre le ha salido bien.

Lo intentó en alguna actualización de iOS 6 cuando cortó la comunicación entre sus apps y las bases de datos de Google, lo que provocó que ya no pudieras importar contactos o calendarios de forma sencilla. Se dejó una puerta abierta que, claro, al final fue un coladero.

Pero la mayor cantada fue con los Mapas de Apple: sacaron una app para competir con Google Maps y, para lanzarla, expulsaron a la app de Google de su AppStore, convirtiendo su app en obligatoria. Esto está feo, porque Google Maps es una especie de estándar, pero se entiende que quieran que la gente use lo suyo y no lo de la competencia. Lo malo es que su app era tan mala que tuvieron primero que recomendar otras, luego que reestablecer la de Google Maps y luego pedir disculpas. Aún hoy, tiempo después, su app sigue siendo una tremenda chapuza.

Hay otras apps de Google que, de momento, se usan con normalidad en el entorno de Apple, como Google +, Chrome o la app de Gmail, por citar algunos ejemplos. Pero hay otras que no.

Es el caso de Google Analytics: existen decenas de apps basadas en el código de Analytics, pero desarrolladas por usuarios, no por Google. Y, encima, son de pago. Una incluso lo único que hace es copiar el diseño y enmarcarlo en un formato que iOS acepte, pero nada más, y te cobran por ello. Otras son versiones con más diseño y menos opciones. Ninguna, en cualquier caso, ofrece de forma gratuita la información general de Analytics con la de usuarios en tiempo real.

Sucede algo parecido con Google Calendar: no existe como tal la app, y de hecho Apple tiene su propia app (rediseñada con iOS7) para estos menesteres. Es cierto que puedes sincronizar tus calendarios de Google, pero el uso no es igual que en de la app original... y no hay alternativas gratuitas con todas las funcionalidades que da Google Calendar, aunque sí haya cosas realmente chulas que tienen algunos pequeños peros.

La cuestión es, ¿va el usuario a pagar por poder hacer en su iPhone o iPad lo que hace gratis en su ordenador u otro dispositivo móvil? Y, ya puestos, ¿Apple es quien no permite que estas apps entren o es Google quien no ha tenido interés en desarrollarlas?