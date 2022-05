Ya es posible comprar NFT en euros y en español

Los NFT saltaron a la palestra hace meses. Estos token no fungibles representan activos digitales encriptados que representan algo único. Hasta ahora, estos archivos digitales únicos solo podían comprarse en otros idiomas y monedas. Sin embargo, una empresa española ha abierto la puerta a adquirir NFT en español y a pagarlos en euros.

En eso consiste NFTespaña, la nueva compañía que ofrece un lugar para comprar y vender este tipo de activos digitales que funciona con euros y totalmente en español. Este proyecto, pensado para hispanohablantes, abrió su web el 26 de mayo.

"Nos dimos cuenta de que la comunidad de NFT en España y Latinoamérica era mucho menor que en otros países del mundo, y pensamos que el idioma era una barrera importante. Pronto comprendimos que el sistema de pago también complicaba el acceso a los NFT, así que decidimos crear un proyecto que democratizase el acceso a los NFT y lo hiciese más accesible y comprensible", explican sus fundadores, Martín Agudo y Mario Fueyo.

Asimismo, los socios comentan que el principal problema que existía a la hora de comprar NFT era la forma de pago, mediante criptomonedas. En cambio, con el sistema de NFTespaña el proceso para comprar estos activos digitales se ha simplificado, ya que se puede pagar por cada archivo único en euros y directamente mediante una transacción con una tarjeta de crédito o débito.

Desde la empresa ven este pago en euros como una facilidad para los usuarios. Además, consideran que el público objetivo tendrá más fácil el acceso a estos bienes digitales "sin ser un experto en este mundo".

Disponible la primera colección NFT en español

NFTespaña inauguró su actividad económica con su primera colección de NFT: 001. Además, con vistas al futuro, la empresa contará con colecciones de NFT de artistas verificados en las que se podrán encontrar archivos de arte, deporte, eventos, moda, gamers, gastronomía o música.

Por otro lado, NFTespaña guiará a sus usuarios y clientes en todo lo relativo a su cartera NFT. Además, les ayudará a desarrollar su estrategia comercial y les proporcionará asesoramiento legal y fiscal.

NFTespaña se desliga de las criptomonedas y el blockchain

Los NFT o token no fungibles representan archivos no sustituibles, únicos, como si fueran una obra de arte. Estos pueden ser una imagen, un vídeo, un texto, un audio... que no esté repetido. ¿Cómo se consigue? Gracias a los metadatos. Cada archivo NFT cuenta con un identificador en el que se registran los metadatos, como su autor, su valor o el historial de ventas.

La empresa española NFTespaña, que vende estos archivos digitales en ese idioma y en euros, pretende acercar el mundo de los NFT y el metaverso al público general de una forma fácil. Asimismo, la compañía se desliga de otras tecnologías como las criptomonedas y el blockchain, nombrando que son "ajenos" a ellas.

