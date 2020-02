Corren tiempos de cierta inseguridad en Internet, una inseguridad creciente, sobre todo por el auge de la inteligencia artificial o las redes neuronales, que ya son capaces de crear auténticas imágenes y rostros de forma tan natural que a la mayoría de personas les será muy difícil de distinguir entre la realidad y la ficción. Ahora Google ha conseguido desarrollar una herramienta con la que será posible detectar imágenes que han sido modificadas artificialmente, de tal manera que podremos saber si es un contenido fiable para poder utilizarlo en publicaciones que abanderen la lucha contra las Fake News.

Una forma original de detectar las modificaciones

No es una aplicación como tal, una app que podamos descargar desde una tienda, sino una herramienta desarrollada por una de las ramas de Alphabet, el holding de empresas al que pertenece Google que la ha diseñado para proveer a periodistas y medios de publicación. Hoy en día es muy fácil engañar no solo a los medios, sino a cualquier persona alterando el aspecto de una imagen. Esto es precisamente lo que persigue la herramienta “Assembler” que es como se llama, y que ahora cuenta con su propio sitio web donde se explica cómo será su funcionamiento.

La Mona Lisa generada con la IA Deepfake de Samsung | Egor Zakharov

Jigsaw, la empresa de Alphabet detrás del proyecto, ha desarrollado la herramienta para poder detectar rápidamente cualquier manipulación. Esta tecnología se ayuda de otras que ya existen en el mercado desde hace tiempo para analizar integralmente cada imagen y dar un veredicto acerca de su autenticidad. Por ejemplo, es capaz de reconocer píxel a píxel si estos han sido importados de otras imágenes, si han sido clonados sustituyendo a los originales. También es capaz de saber si una imagen se ha creado con alguna herramienta desarrollada específicamente para crear los conocidos como Deepfakes, rostros falsos desarrollados a partir de la IA sobre otros rostros existentes.

Desde Jigsaw reconocen que las imágenes de baja resolución son los grandes enemigos de esta herramienta, ya que en estas imágenes es mucho más difícil encontrar esas diferencias y alteraciones acerca de la autenticidad de una imagen. De hecho esta herramienta suele funcionar mejor cuando la imagen tiene su tamaño original y conserva sus elementos en el tamaño con el que se concibió. Para combatirlo, lo que hace esta herramienta es utilizar un buscador de imágenes inverso que intenta siempre encontrar una imagen similar con más calidad en Internet. De esta manera si puede reproducir la imagen con más calidad y desde otra fuente puede que consiga dar con la modificación de una forma más rápida y fiable.

Como decimos es una herramienta que no estará al alcance de cualquiera, sino de profesionales que podrán saber si una imagen es genuina o no antes de publicarla. En base a todos los parámetros comparados de la imagen, la herramienta devolverá una puntuación que nos dirá si la foto es o no original. De esta manera se busca luchar contra las Fake News, losDeepfakes y otras tantas modalidades de fraude visual que cada vez vemos con más frecuencia en Internet y en las redes.