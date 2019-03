La nueva batalla entre Google y Amazon: la reserva de hoteles

En plena lucha innovadora, casi ninguno de los gigantes tecnológicos mundiales quiere quedarse fuera de ningún nicho de negocio. Empresas que hace años parecía que nunca iban a competir resulta que ahora compiten.

Uno de los ejemplos es el de Google y Amazon ¿Por qué iban a competir un buscador (y servicio de correo y tantas otras cosas) con un ecommerce? ¿Quién lo habría pensado hace unos años? Pues compiten. Y lo hacen en sectores tan variopintos como el comercio electrónico, el envío de paquetes... y, dentro de poco, también las reservas de hoteles.

Amazon prepara un portal de reservas

Según Skift, la compañía de Jeff Bezos está en pleno plan de abordaje del interesante sector de las reservas hoteleras. Tanto es así que, de hecho, Amazon ya está preparando un portal de reservas de alojamiento para turistas de todo tipo que necesiten un hotel. El lanzamiento sería el próximo 1 de enero en Estados Unidos, pero, en función de sus resultados, pronto podría llegar a otros países.

En principio Amazon no se lanzará a todo tipo de hoteles, sino solo a los que tengan las mejores valoraciones en Tripadvisor. No sabemos si este criterio se deberá a que quieran agilizar sus recursos o que están enfocando su servicio hacia un cliente un poco más premium. Lo que parece claro es que no se van a limitar a la mera reserva: también pretenden incluir guías de viaje, guías turísticas y diverso contenido añadido para batallar con el resto de portales.

En competencia con Google Hotel Finder

Vale, quizá estés pensando: “¿Y en eso le va a hacer competencia a Google? ¿Desde cuándo se dedica Google a las reservas de hoteles?”. Pues es un proyecto al que no se le ha dado mucho bombo, sí: Google tiene un servicio de reservas hoteleras.

Este servicio se llama Google Hotel Finder y, pese a que nació con unas opciones muy limitadas, lo cierto es que el gigante de Mountain View está reforzando todo el portal para ofrecer cada vez más opciones a los usuarios y poder posicionarse con fuerza dentro de las reservas turísticas a lo largo y ancho de todo el mundo.

Pero no es el único sector en el que, por raro que parezca, se está produciendo una batalla entre Google y Amazon. Uno de los más curiosos es el de la comida: mientras Amazon lleva casi un año ofreciendo en Estados Unidos el servicio Amazon Fresh, que lleva comida de todo tipo a los usuarios en el mismo día, Google también está expandiendo su Shopping Express, de manera que pueda abarcar cierto nicho dentro del reparto de alimentos perecederos y no perecederos.

Y claro, si compiten en el sector del comercio electrónico, el otro sector en el que también presentan batalla está claro: el reparto de los pedidos gestionados a través del comercio electrónico. Hace tiempo que las dos compañías andan fantaseando con el uso de drones para los envíos, pero fue Amazon quien cogió la delantera comprado Twitch.

Google, por su parte, está intentando copar terreno no solo en el envío de los productos que ellos venden, sino también en el envío de los que no venden. Y es que, desde hace algunos meses, la famosa Uber (invertida por Google Ventures) cuenta con el servicio Uber Delivery, mediante el que puedes hacer un encargo para que un conductor de Uber te traiga a casa alguna pequeña compra que hayas olvidado.

La batalla entre ambos gigantes de internet pinta interesante, desde luego, aunque no creemos que vaya a ser amistosa.