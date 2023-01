¿Niños navegando por Internet? Así lo pueden hacer de forma segura

Cada vez tenemos acceso a la tecnología a una edad más temprana y es habitual que los más pequeños de la casa hagan uso de dispositivos multimedia y tengan acceso a Internet. El trabajo de los padres y los educadores es enseñar a los más pequeños de la casa a hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. Para ello debemos tener en cuenta una serie de consejos que nos ayudarán a que nuestros hijos naveguen por la red de forma segura.

Así podrán navegar nuestros hijos de forma segura

Guiar a las nuevas generaciones es una tarea a veces dificultosa, sobre todo cuando nuestros hijos son adolescentes tienden a no escuchar los consejos de los adultos, convirtiéndolos en objetivos fáciles para los ciberdelincuentes. Por eso desde ESET España han elaborado una guía con algunos consejos para ayudarnos en esta tarea.

Uno de los conceptos básicos que deben de aprender desde muy temprana edad es la importancia de la información personal. Esta no debe ser compartida en línea si queremos evitar ser víctimas de prácticas como el phishing. Así como no acceder a los enlaces que nos envían a través de correos electrónicos o mensajes sin antes comprobar si es realmente seguro. Por lo que debemos hacer hincapié y dejar muy claro que no deben revelar nunca datos personales como su nombre completo, dirección en la que viven o estudian, así como números de identificación o datos bancarios.

Acceso a tecnología de los más pequeños | Foto-de-Emily-Wade-en-Unsplash

A este respecto, es importante que sepan la importancia de la huella digital que dejamos cuando hacemos uso de redes sociales, plataformas gubernamentales o simplemente cuando navegamos por la red. Todos nuestros datos quedan registrados en bases de datos que son usados por las empresas para ofrecernos sus servicios entre otras cosas. Pero también se han convertido en un bien muy preciado para los ciberdelincuentes que hacen uso de estos para lucrarse con actividades fraudulentas.

Algo que también deben entender desde el primer momento, que no sólo no deben compartir información, sino que sus dispositivos son personales. Es habitual que dejen a sus amigos los móviles o las tabletas para mostrar el contenido de sus redes sociales o fotos. Esto siempre deben hacerlo bajo la supervisión de un adulto, siempre y cuando no ponga en peligro la privacidad de sus datos. Y, sobre todo, nunca dejar sus dispositivos a extraños.

Al igual que hacemos en la vida real en la que les enseñamos que no deben hablar con desconocidos y aún menos irse en compañía de personas extrañas. Debemos dejar muy claro que en Internet, es mucho más difícil comprobar que la gente es realmente quien dice ser y que está llena de malas personas que intentarán aprovecharse de ellos para entablar falsas amistades y engañarles para que compartan no sólo sus datos, también contenido inapropiado a través de la intimidación.

Las contraseñas son uno de los principales problemas de seguridad con los que nos encontramos. Tanto los adultos como los niños suelen hacer uso de contraseñas fáciles de recordar y poco seguras. Algo que debemos transmitirles y enseñarles a crear contraseñas únicas y robustas, que no deben compartir con nadie para mantener a salvo toda la información. Del mismo modo, implementar la seguridad con sistemas de verificación como la autenticación en dos pasos o el uso de gestores de contraseñas.