Neeva, la nueva alternativa al buscador de Google aterriza en España

Aunque parezca todo lo contrario, la realidad es que Google tiene mucha competencia en el mercado, y no hablamos en el hardware o software, sino en su punto fuerte y en el núcleo de todo su negocio, como es el buscador. Neeva es una nueva alternativa que se estrena en nuestro país para ofrecernos un motor de búsqueda fuertemente basado en la inteligencia artificial. Un navegador que busca ofrecer una navegación sin sesgos de ningún tipo y en definitiva una alternativa segura y vanguardista al buscador del gigante de Mountain View. Vamos a conocer un poco mejor todo lo que nos puede ofrecer este buscador.

¿Cómo es este nuevo buscador?

Hoy mismo se ha lanzado este buscador en España, por lo que los usuarios españoles ya pueden comenzar a hacer uso de él y disfrutar de todo el potencial que es capaz de desarrollar a la hora de realizar las búsquedas. Las principales ventajas para el internauta que ofrece este navegador es que no tiene anuncios, que no hay seguimientos a la actividad de estos y que además no hay enlaces a afiliados. Dicho de otra forma, no hay contenidos que se muestren ante nosotros con un determinado sesgo, o condicionado con el dinero que invierta una determinada empresa por salir la más destacada en una búsqueda.

Buscandoa qué hora juega el Real Madrid | Neeva

El objetivo es que este buscador pueda ofrecernos el mayor número de resultados, y el más preciso en el menor tiempo posible, sin atender a otros factores que hoy en día sí que son importantes e influyen mucho en los resultados de búsqueda de los buscadores tradicionales. De hecho, podemos configurar muchos aspectos de los resultados que aparecen, siempre adecuándolos a nuestros gustos y necesidades. Como elegir qué medios de comunicación, tiendas y otro tipo de fuentes preferimos consultar en las respuestas.

Un buscador inteligente

Tal y como ha avanzado Neeva en su nota de prensa, el nuevo buscador que llega hoy a España es capaz de ofrecernos lo más vanguardista de ChatGPT junto con uno de los motores de búsqueda más modernos del mercado. Esto se traduce en NeevaAI, que puede ofrecernos respuestas únicas y sintéticas basadas en las fuentes vinculadas y que además conforman la propia respuesta, de tal manera que nos ofrece los resultados más precisos para nuestras búsquedas teniendo en cuenta multitud de parámetros que combinan desde nuestras preferencias dentro del propio buscador a lo que es capaz de aportarnos la inteligencia artificial.

Neeva llega a España en dos modalidades, una gratuita, que no contiene publicidad, que es plenamente funcional y que ya se puede utilizar desde su página de inicio, ahí es donde podemos elegir el plan que vamos a utilizar al crear una cuenta. Aunque también podemos realizar búsquedas y obtener los resultados sin tener una de estas cuentas. Aunque hay letra pequeña en el modelo gratuito. Ya que con él podremos realizar hasta 50 búsquedas mensuales sin anuncios, y podremos utilizar la misma cuenta en un máximo de dos dispositivos.

Una de las características que sí nos ofrece la versión Premium, es el administrador de contraseñas junto a una VPN. Además de ofrecer todo lo anterior de forma completamente ilimitada. Así que de alguna manera Neeva prefiere cobrarnos una cuota mensual de 5,99 euros al mes, antes que aprovechar nuestros datos para hacer negocio con ellos, de esta manera nos garantiza que no habrá sesgos ni informaciones dirigidas en las búsquedas.