Muchos usuarios de iPhone están abandonando a Safari en Europa, ¿por qué?

Quien diría que en la variedad está el gusto. Y es la realidad, porque los usuarios de iPhone han vivido en un cierto régimen de esclavitud digital desde hace muchos años, obligados a utilizar servicios que han parecido siempre los mejores obviamente, al no tener con qué comparar. No es que los usuarios de los teléfonos de Apple no hayan tenido opción de instalar otros navegadores web, porque han estado presentes desde hace muchos años. Pero sí que es verdad que cuando se ofrece la posibilidad de cambiar el navegador predeterminado por otro, aparecen todo un mundo de posibilidades que muchos se resisten a obviar. Y eso es lo que está pasando ahora con Safari en Europa.

Más ganas por conocer otros navegadores

No es que se trate de una estampida en toda regla, pero es evidente que la Ley de Mercados Digitales está teniendo un importante impacto en la manera en que los europeos usan sus iPhone. Al menos es de lo que se hace eco Reuters, que ha podido comprobar cómo muchos usuarios están dejando atrás al navegador Safari de Apple en los iPhone. Y es que esa nueva Ley obliga a Apple a ofrecer otras alternativas a Safari para poder convertirlas en las apps predeterminadas para navegar por Internet.

Safari | Photo-by-Erik-Witsoe-on-Unsplash

El resumen es que otros navegadores más pequeños están ganando cuota de mercado, poca, pero han visto un claro cambio de tendencia desde que se le ha obligado a Apple a ofrecer alternativas para convertir en navegador predeterminado a otras aplicaciones. Así varios de estos desarrolladores de navegadores han notado en estas últimas semanas, desde que la Ley entró en vigor y los cambios llegaron a iOS, un aumento de sus interacciones.

DuckDuckGo | Photo by Arnel Hasanovic on Unsplash

Y es que prácticamente todos los navegadores más allá de los grandes, Safari, Edge o Chrome, han visto crecer su negocio en las últimas semanas. Algunos como los del modesto navegador chipriota Aloha han notado un aumento del 250% en el uso de su aplicación. De hecho, mientras que la Unión Europea era el cuarto mercado de este navegador, ahora ha pasado a ser el segundo, algo cuando menos curioso.

También otros navegadores como Vivaldi, Ecosia o Brave han visto crecer sus usuarios en las últimas semanas. Lo mismo ocurre con DuckDuckGo, uno de los navegadores alternativos más populares, con más de 100 millones de usuarios, que que también está aumentando el número de usuarios, lo mismo que está experimentando también Opera. Que define de récord el número de usuarios que están usando el navegador en Europa. Así que es evidente que la sola posibilidad de acceder a alternativas para convertirlas en los navegadores predeterminados, está transformando este mercado en iOS.

Como decimos, estos navegadores siempre han estado ahí, pero antes Safari era el único navegador predeterminado, al ofrecer las alternativas por obligación, se demuestra que los usuarios optan por otras opciones y al menos las prueban, no quiere decir que se vayan a quedar en ellas. Pero es algo que termina dando la razón a la UE, que buscaba con esta nueva Ley un mercado más equilibrado y con menos prácticas monopolísticas.