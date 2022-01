Microsoft Edge estrena huevo de pascua cuando no tienes conexión

Los huevos de pascua se han convertido en divertidos contenidos en juegos y apps de todo el planeta. Hace solo unos días os contábamos uno de Wordle, que se ocultaba en el navegador Chrome cuando hacíamos una búsqueda del juego con el motor de Google. Pues bien, ahora hemos conocido un nuevo huevo de pascua, que tiene que ver con su competidor, Microsoft Edge, que como sabéis ahora se basa en el propio núcleo de Chrome. Y es que el navegador ahora tiene un divertido juego cuando nos quedamos sin conexión a Internet, algo que desde luego os será bastante familiar.

Nuevo juego sin conexión

Y es que han descubierto precisamente este nuevo huevo de pascua en el navegador de Microsoft, con un funcionamiento similar al mítico dinosaurio de Google Chrome, que como sabéis, cuando no tenemos conexión a Internet, nos permite jugar con él de una forma casual y divertida, para matar el tiempo mientras vuelve la conexión, algo que para lo que precisamente no tenemos tiempo muchas veces, porque lo estamos invirtiendo precisamente en que la conexión vuelva de nuevo. Aunque como es habitual, no hablamos de una función anunciada oficialmente, sino que se ha descubierto como algo experimental.

Y como sabéis, hablar de experimental hoy en día es hacerlo de las “flags” que tenemos en Chrome, y que por extensión y por ese núcleo en común también tenemos en Edge. Concretamente se trata de una flag que activa este juego cuando nos hemos quedado sin conexión. Se trata de un juego diferente al del dinosaurio, pero que sin duda tiene también un marcado aire retro, que es lo que nos gusta a tantos, con muchos píxeles y colores vivos. Se trata de un juego de Ski, que como siempre tiene unos controles muy sencillos y nos permite aprender a jugar casi al instante.

Para poder activar el juego, debemos hacer lo siguiente, en un proceso muy similar a Chrome. Debes introducir en la barra de direcciones “edge://flags” para después escribir dentro del buscador de estos la palabra “surf” que es la que nos va a encontrar esta flag. Una vez que la hemos detectado con el nombre “Edge surf game” debemos pulsar sobre la pestaña lateral, y colocarla en posición “enabled” para después pulsar sobre el botón reiniciar. Ahora, una vez activado, cuando nos quedemos sin conexión, veremos un nuevo icono, con el acceso directo al juego.

Este tendrá el aspecto de un esquiador, y es que precisamente el juego va de eso, de esquiar, y hacer el mayor número de metros posible antes de que nos choquemos con alguno de los obstáculos que van apareciendo por nuestro camino. A diferencia del dinosaurio de Chrome, este juego es algo más colorido, y un poco más trabajado gráficamente, aunque al final lo importante es la mecánica de juego, que en este caso es bastante adictiva. Así que recuerda que no hay una nueva versión para contar con esta función, sino que lo mejor es que actualices el navegador a la última disponible y actives esa flag para tener al esquiador al rescate de nuestro aburrimiento cuando nos quedamos sin conexión.