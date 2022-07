Microsoft Edge: así puedes jugar con su juego secreto, aunque tengas conexión

Son muchos los secretos que esconden los navegadores de Internet. Entre ellos la posibilidad de estar entretenidos mientras recuperamos la cobertura, te descubrimos uno de los mejores secretos guardados por Microsoft Edge.

Vamos a navegar

Aunque parezca una paradoja, podemos navegar, aunque no tengamos conexión. Esta vez en el sentido literal, te contamos cómo. Pueden ser muchos los motivos por lo que nuestra conexión se vea interrumpida mientras realizamos una búsqueda o cualquier proceso de Internet. Ese momento en el que de repente perdemos la conexión y aparece en nuestra pantalla el mensaje de error. Pero tenemos la opción de estar entretenidos mientras conseguimos reconectar de nuevo. Son muchas las herramientas y aplicaciones las que contienen los conocidos como easter egg o juegos ocultos y Microsoft Edge no podía ser menos, con su juego de surf al que podemos acceder, aunque no tengamos Internet a través de su página web edge://surf/.

Navegando sin conexión a Internet | TecnoXplora

Como su nombre indica se trata de navegar a lomos de una tabla de surf sorteando todos los obstáculos, para ellos utilizaremos el bien el ratón o las flechas del teclado para dirigir a nuestro surfista por las azules aguas de océano esquivando rocas, rampas, pelotas de playa, salvavidas y todo tipo de obstáculos incluso otros surfistas o monstruos marinos. Disponemos de tres vidas para lograr nuestro objetivo. A medida que vamos recorriendo metros, la velocidad aumenta y es más complicado avanzar. Dispone de tres modos de juego por defecto el juego empieza en la versión Endless en la que, como su nombre indica, no termina hasta que perdemos todas las vidas. Se trata de recorrer el máximo número de metros antes de chocar con cualquier objeto. Utiliza las rampas para realizar saltos en los que ganamos metros de forma rápida y sencilla.

En la esquina superior derecha de la ventana del navegador encontramos el icono de una rueda dentada. Pulsando sobre esta, desplegamos las opciones de configuración del juego. Desde aquí cambiamos de juego. Las otras opciones de juego son, la prueba de tiempo, cuyo objetivo es recorrer la pista de obstáculos en el menor tiempo posible. Sortea todos los obstáculos y llega a la meta lo más rápido posible. O el modo Zig-zag, una versión adaptada al surf de las pruebas de eslalon de Esquí, consiste en atravesar el mayor número de puertas. Además, podemos cambiar el aspecto del personaje con el que queremos participar, elige entre los 7 personajes o un pingüino para completar la prueba que hayas elegido en cada momento. Un juego que a pesar de su sencillez te atrapa.

Por lo que quedarse sin conexión no va a ser algo traumático ya que podemos pasar el tiempo de espera entretenidos jugando. Y hasta puede que al final olvidemos un poco el motivo que nos trajo hasta aquí. Ya que mientras jugamos no somos conscientes de si hemos recuperado o no de nuevo la conexión a Internet. Una forma de relajarnos y no frustrarnos mientras no tenemos acceso a la red.

