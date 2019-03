Los mecenas que pagan por hacer suya la caca de WhatsApp y otros emojis

De aquellas familias del Renacimiento -Sforza o Médicis-, que sufragaron las obras de Leonardo Da Vinci o Miguel Ángel, hemos pasado a otra nueva élite de mecenas. Son altos directivos de multinacionales tecnológicas, más o menos vinculados al consistorio Unicode, que han donado 5.000 dólares para apadrinar un único… emoji.

Es la fórmula alternativa de financiación por la que optó la fundación Unicode, institución que traduce y autoriza el código de símbolos y lenguas, además de los emojis, a los diferentes sistemas operativos, para que luego sus miembros -Apple, Google, Adobe, Microsoft o Facebook, entre otros- lo trasladen a sus ecosistemas.

Unicode estableció ese patrocinio de emoticonos en tres jerarquías, Oro (un emoji vinculado a tu persona), Plata (cinco mecenas) o Bronce (sin límite de patrocinadores). Por cada uno de estos niveles de exclusividad, se abonan 5.000, 1.000 y 100 dólares, respectivamente (4.432; 886; y 88,6 euros, al cambio).

QUIÉNES SON LOS MECENAS EMOJIS

Así, Jason Jenkins (ex CNET) abonó esta cantidad para adoptar como suya la caca de WhatsApp, dentro del patrocinio oro.

Otro de los grandes mecenas VIP de los emojis es Vinton G. Cerf, uno de los padres de internet, y hoy vicepresidente de Google. Suyo es el mecenazgo del símbolo del saludo de Vulcano, de Spock (Star Trek).

Mark Davis, presidente de Unicode y directivo de Google, y su esposa Anne Gundelfinger, obviamente, también dieron ejemplo y tienen para sí la máxima donación del emoticono de la coma.

También se convirtieron en padrinos con insignia dorada otros altos directivos como R. Martin Chavez (Goldman Sachs), Ann Lewnes (Adobe), o Greg Welch (Intel).

Esta nueva élite de ‘mecenas emojis’ son la avanzadilla de grandes tecnológicas, equipos de fútbol, pequeñas empresas o simples usuarios que ya están donando su dinero para patrocinar un emoticono concreto.

Los motivos son variados, desde vincular el donativo a una campaña de marketing, mejorar la imagen corporativa digital, hasta la empatía y el cariño por el símbolo o, simplemente, por puro narcisismo.

No en vano, por menos de 90 euros, esta jerarquía de donativos también incorpora a mecenas bronce de emojis tan populares como el de la peineta, el de la flamenca o la jarra de cerveza.

Robert Muir is now a Bronze sponsor of REV HAND W/MID FINGER RAISED!#UnicodeSponsor https://t.co/0Fa0vKzPY1 pic.twitter.com/4Y0CWooQlM