Matter, todo lo que debes saber del estándar del futuro para tu hogar inteligente

La llegada de Google Home y Amazon Alexa ha abierto el camino para que podamos domotizar nuestro hogar por mucho menos de lo que pensamos. El problema es que algunos dispositivos son compatibles con el entorno de Google, otros con el de Amazon. Y si tienes una bombilla inteligente, pero no es compatible, no podrás usarla. Esto es justo lo que Matter quiere solucionar.

Crear un hogar inteligente sin tener que rascarse en exceso el bolsillo se ha convertido en una realidad. Por menos de 200 euros puedes comprar un conjunto de bombillas inteligentes, altavoces con asistente incorporado, enchufes WiFi y algún aparato IoT adicional para montarte una casa domotizada por muy poco dinero.

El problema es que, si tienes un altavoz inteligente con Alexa, mejor que todos los productos sean compatibles. No te servirá una bombilla compatible con Google Home, por poner un ejemplo.

Matter llega para estandarizar el sector de la domótica

Y aquí es donde entra Matter, un nuevo protocolo de conexión que debería llegar este año. ¿Su gran exponente? Permitirá utilizar cualquier dispositivo conectado en todas las plataformas del mercado. De esta manera, una bombilla inteligente compatible con este estándar de conexión funcionará tanto con Google Home como con Amazon Alexa.

Un Amazon Echo con Alexa | Photo-by-Brandon-Romanchuk-on-Unsplash

Además, este protocolo trabaja a función local, por lo que vas a poder trabajar con determinados dispositivos sin conexión a Internet. Esto no te servirá si necesitas consultar algo al asistente de voz, ya que no puede realizar la búsqueda correspondiente. Pero te puede resultar muy útil para controlar las luces de casa aunque Internet no funcione. O poder abrir la puerta con cerradura inteligente…

Google, Amazon, Samsung e IKEA apoyan este proyecto

Decir que este protocolo de conexión cuenta con el apoyo de las principales compañías del sector, incluyendo a pesos pesados de la talla de Samsung, LG, IKEA, Amazon o Google, por lo que está claro que Matter tiene mucho recorrido.

Gracias a ello, las principales plataformas con las que crear un hogar conectado ofrecerán soporte para que Matter se encargue de estandarizar todos sus equipos con un único objetivo: conseguir que crear una casa domotizada sea un proceso cada vez más sencillo.

Eso sí, todavía queda un largo camino por recorrer. Matter iba a ser presentado de forma oficial este verano, pero por problemas técnicos no han podido cumplir con su hoja de ruta y se espera que la puesta en escena de este estándar se realice en otoño. De esta manera, los primeros productos compatibles con Matter no llegarán a las estanterías hasta finales de este año o incluso principios de 2023.