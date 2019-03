Los usuarios de YouTube tienen una serie de nuevas opciones que pueden mejorar tanto su posicionamiento como su audiencia. En estos días, la filial de Google ha estado formando a sus partners con cursos online para que conozcan una serie de mejoras en sus canales multimedia.

YouTube, el segundo buscador del mundo tras Google, cambió su algoritmo para potenciar aquellos canales con suscriptores, frente al tirón de los vídeos virales. Ahora, lo que cuenta es el tiempo de reproducción, aquel que mantiene atrapado al espectador durante más segundos ante un vídeo.

Desde ahora, si tienes un canal no debes pensar solo en dar un pelotazo con un viral, sino más bien crear comunidad de fieles seguidores. Así que te contamos como serán ahora los 10 mandamientos del nuevo YouTube que todo videobloguero, medio de comunicación o marca debería adoptar religiosamente. No son los únicos, pero sí los más inmediatos de realizar.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL NUEVO YOUTUBE

1.- Amarás al contenido sobre todas las cosas

Suena a perogrullada, pero es así. YouTube posiciona mejor el contenido nuevo, además de todo aquel vídeo pegado a la actualidad o a los temas del momento. Trabaja en YouTube como si estuvieras en Twitter. Crea un calendario de publicación y acostumbra a tus espectadores a regresar cada vez que renueves el canal. Está atento también a tu archivo. Puedes republicar fragmentos o relanzar en redes sociales todo aquello que se vincule a lo noticioso.

2.- No dirás el nombre de tu canal en vano.

Cuando un usuario llegue a tu canal y no es suscriptor debería ver un tráiler que explique quién eres, qué haces y qué le ofreces en cada uno de los vídeos. Crea una imagen gráfica con tu logo, incluye mosca en tus vídeos. Redacta también con un párrafo directo la sección Descripción del canal para que te defina de cara a los robots de Google. Y usa metadatos en cada vídeo para que se posicione mejor el contenido. Estás en YouTube, pero maneja el canal como si fuera un blog.

3.- Santificarás al suscriptor

Tunea también los vídeos y conviértelos en un objeto social. Que el usuario, si se cansa, interactúe. Crea imágenes en miniatura que serán como la portada de un libro. Incorpora anotaciones con enlaces que apunten a otros episodios en cada vídeo o tarjetas finales para que los espectadores vean más contenido tuyo.

4.- Honrarás a las listas de distribución

YouTube no solo posiciona los vídeos. También posiciona una secuencia de vídeos con contenido relacionado (listas de distribución). Crea tus propias listas, detalla palabras claves en su descripción y colócalas como parte principal en la home de tu canal de YouTube. No pienses en tu canal como un escaparate con varios vídeos, sino como una gran pasarela con potentes listas de distribución.

5.- No asesinarás tu página web

Alimentar tu canal de Youtube puede consumir mucho tiempo, pero si utilizas la plataforma para apuntar a tu web, blog, etcétera, será tiempo ganado. En su cabecera, el nuevo interface de YouTube te permite incorporar tus perfiles sociales de Facebook, Twitter, etc. Además, puedes añadir varias pestañas de menús que apunten a la home o a secciones de tu web. Haz que YouTube redirija tráfico y embebe en tu site los vídeos allí alojados.

6.- No cometerás actos solitarios

Comparte todos tus vídeos en redes sociales. A YouTube le encanta que tu audiencia haga Me gusta y no solo en Facebook, sino también -obviamente- en Google Plus, Twitter, Pinterest, etc. Recuérdalo. La plataforma se vuelve cada día más social. Potencia también que tu audiencia participe con comentarios en tu canal. Crea conversación dentro y fuera de YouTube.

7.- No robarás audiencia, sino que la compartirás

Suscríbete a otros canales afines al tuyo. Sitúa esos Canales Destacados en la parte derecha de tu propio canal. Así se forman círculos de contenidos afines entre tus vídeos y el contenido ajeno.

8.- No dirás falsos testimonios

No te fíes de tu intuición para detectar qué quiere tu audiencia. Descubre quién visita tu canal, de dónde proviene y cuándo y cómo entra y sale. YouTube te proporciona una herramienta de métricas (YouTube Analytics) con todas esas estadísticas. Usa esos datos para analizar el comportamiento de tus espectadores.

9.- No consentirás pensamientos impuros

Evita que tu audiencia entre y se marche cuando finaliza un vídeo. No quieres peregrinos, quieres feligreses. En tu canal, tienes una opción para captar el interés de tus usuarios. Busca la opción Programación InVideo, si eres partner. Llegas ahí desde Gestor de vídeos, Configuración del Canal, Programación InVideo. Seleccionas el vídeo flotante que aparecerá de manera permanente en la esquina inferior izquierda de todo tu contenido. Sirve de reclamo: “Qué ver después”.

10.- No codiciarás los bienes ajenos

O quizás sí. Como todo usuario de YouTube también debes mirar cómo lo hace tu competencia o tu comunidad de canales afines. Mira qué les funciona a ellos y qué no. Aprende, copia y mejora.