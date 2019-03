Initiative Q: ¿qué es este nuevo viral que seguro que te ha llegado ya por WhatsApp?

Si te ha llegado este mensaje a través de WhatsApp, tranquilo, tranquila, no has sido la única persona:

La Iniciativa Q es un intento de ex empleados de PayPal para crear un nuevo sistema de pago en lugar de las tarjetas de crédito que se diseñaron en la década de 1950. El sistema utiliza su propia moneda, la Q, y para que las personas comiencen a utilizar el sistema una vez que esté listo, se están asignando Q de forma gratuita a las personas que se inscriban ahora (la cantidad disminuye a medida que se incorporan más personas, así que es mejor inscribirse temprano). Inscribirse es gratis y solamente te pedirán tu nombre y una dirección de correo electrónico. No hay nada que perder, pero si este sistema de pago se convierte en un método de pago líder en el mundo, tus Q pueden valer mucho. Si te perdiste la oportunidad de obtener bitcoin hace siete años, no te querrás perder esto.

Este es mi enlace de invitación: https://initiativeq.com/xxxxx

Este enlace dejará de funcionar una vez que se me acaben las invitaciones. Avísame después de que te hayas inscrito, porque necesito verificarte de mi parte.

Seguramente, la promesa del dinero gratis te ha hecho registrarte sin que te haya quedado claro del todo que es esto de la Initiative Q y qué es lo que pretende. Vamos allá con unas preguntas y respuestas:

¿Qué es realmente la Initiative Q?

Al igual que en su momento prometían (y lo siguen haciendo) las criptomonedas, la Initiative Q, a través de sus monedas Q, quieren convertirse en el nuevo estándar de pago a nivel global.

En términos más sencillos: que cuando vayas a hacer la compra en el supermercado puedas, además de pagar con dinero estándar, con criptomonedas (en un futuro) y, también con las Q.

¿Son, entonces, una nueva criptomoneda?

Según explican en su propia página web, no, no lo son. De hecho, se diferencian en que las criptomonedas deberían estar descentralizadas, mientras que las Q “priorizan la facilidad de uso, la estabilidad, la seguridad, la eficiencia y la legalidad, por encima de objetivos abstractos como la descentralización”, indican.

¿Cómo funcionaría esta nueva moneda Q?

Según explican, con la aplicación Q, se podría “entrar en una tienda, escanear el código de barras de los artículos que desea con la cámara del teléfono y simplemente marcharse. En los restaurantes puede marcharse cuando termine, ya que su teléfono salda la cuenta directamente con el servidor del restaurante”.

En definitiva, se trataría de simplificar el proceso de pago de productos y servicios aún más de lo que ya lo hacen iniciativas como Apple Pay o Samsung Pay, que integran aplicaciones de los bancos en sus dispositivos para poder pagar fácilmente.

¿Por qué te están llegando tantas invitaciones?

La principal fortaleza de todo nuevo sistema que pretende ser global es que sea adoptado y utilizado por los usuarios. Puedes tener la mejor idea del mundo que, si nadie la conoce o nadie la usa, se desperdiciará.

Por eso, lo que están haciendo en Initiative Q es generar una gran base de datos de nombres y correos electrónicos a cambio de una pequeña suma de Q, de tal manera que, el día de mañana, si finalmente lo lanzan al mercado, todas esas personas sean las primeras en comprar / vender productos con Q, lo que hará que se extienda su uso y, en teoría, sea adoptado en masa.

Además, no dan al nuevo usuario registrado todas las Q que le pueden llegar a dar al finalizar el proceso. Para llegar a este máximo, el usuario tendrá que hacer acciones como “inscripción y verificación de amigos, instalación de la aplicación Q, agregar información, realizar compras, etc.”.

¿Tiene riesgos tu registro ahí?

En principio no. Según explican en su página web, no se trata de una estafa piramidal o por el estilo, dado que no están pidiendo dinero.

En cuanto a los datos que facilitas, tan solo son el nombre, apellidos y correo electrónico, por lo que tampoco son datos demasiado sensibles como podría ser la dirección o el número de tarjeta bancaria.

Además, prometen que si el proyecto termina por no salir, destruirán esos datos para que nadie pueda acceder a ellos en el futuro. Por último, los nuevos usuarios tienen que ser validados por aquellas personas que les hayan facilitado la invitación, dando así una capa más de seguridad evitando bots o cuentas fake.

¿Quién está detrás del proyecto?

Saar Wilf, un empresario en serie que fundó Fraud Sciences, redefiniendo el espacio de la seguridad de los pagos y adquirida por PayPal en 2008. También participa en el proyecto Lawrence White, profesor de teoría y política monetaria de la Universidad George Mason.