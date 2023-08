CONSEJO

No importa el calor que haga, no debemos dejar el ventilador encendido por la noche

Durante las noches de verano, que no corre nada de aire, podemos intentar sobrellevar el calor al encender algún ventilador. Sin embargo, esta acción no es muy recomendable para nuestra salud. Te contamos algunos motivos para que no lo hagas.