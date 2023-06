Ventiladores que puedes llevar al cuello para combatir la ola de calor

Por fin ha llegado el verano y aprieta el calor, por lo que no está de más buscar alguna alternativa para estar lo más fresco posible. Ya sea cuando estamos en casa, en la oficina o cuando salimos a la calle. Una muy buena opción son los ventiladores de cuello.

Combate el calor con estos ventiladores de cuello

Son muchas las alternativas para refrescarnos, desde el clásico abanico, el aire acondicionado, el ventilador en cualquiera de sus modalidades, ya sea de pie, sobre mesa, de mano y ahora como no también de cuello. Lo que nos permite refrescarnos mientras tenemos las manos libres.

Ventilador de cuello Kternay | Kternay

Comenzamos la selección con el ventilador de cuellos portátil Kternay, un dispositivo que cuenta con una potencia de 6000 mAh y carga USB. Cuenta con tres velocidades para conseguir una mejor climatización y adaptarse a las necesidades de cada momento. Es silencioso pues no dispone de aspas, por lo que no corremos el riesgo que el cabello se enrede, a pesar de ello proporciona una corriente envolvente de 360 grados a nuestro alrededor gracias a sus dos motores turbo. Cuenta con batería interna con una autonomía de entre 4 y 16 horas dependiendo del lugar y la velocidad de uso. Su diseño fabricado en silicona se adapta a nuestro cuello de manera que no notamos que lo llevamos. Su precio es de 26,99 euros.

AUOKAI ventilador de cuello | AUOKAI

Otra muy buena opción es este otro ventilador de la marca AUOKAI, pequeño y silencioso cuenta con una batería de 2600 mAh. Al igual que el anterior modelo no dispone de aspas, por lo que es totalmente seguro sobre todo si llevamos el pelo largo. Dispone de una salida de aire de mayor tamaño con lo que se consigue un flujo de aire mayor y mucho más potente. Cuenta con tres velocidades de uso y dependiendo de estas tendremos una autonomía de entre 3 a 7 horas. Dispone de enchufe tipo C y puede conectarse a cualquier toma USB. Sus motores incluyen la función de reducción de ruido el cual no sobrepasa los 40 db. Está fabricada en silicona de alta calidad, se adapta perfectamente a nuestra anatomía y es muy ligera, tan solo pesa 0,26 kg. un ventilador de 360 grados y 64 salidas de aire aumentan hasta el 90% del volumen del aire que se dirige hacia la cara. Su precio es de 16,14 euros.

Ventilador de cuello GGISUI | GGISUI

Por último, el ventilador de cuello plegable de GGISUI, al igual que los anteriores dispone de 3 niveles de ventilación y batería recargable de 500 mAh, con una autonomía entre 4 y 16 horas de uso dependiendo de estas. Su peso de 240 gramos hace que sea muy ligero y no nos ocupa nada en el bolso o mochila por que se pliega. Está fabricado en ABS y dispone de dos turbinas que no cuentan con aspas, por lo que no se enredará el cabello en ellas. Su precio es de 29,99 euros.

Además, estos ventiladores permiten hacer un uso personalizado sin molestar a nadie, la sensación térmica no es igual en todas las personas evitando las incómodas discusiones por la temperatura. Son ligeros y podemos llevarlos a cualquier parte incluso cuando vamos por la calle o en metro.