La herramienta que recomienda la Guardia Civil para eliminar cualquier malware de tu dispositivo

Con el paso del tiempo los ciberdelincuentes han mejorado sus formas de acceder a nuestras cuentas bancarias, redes sociales, datos personales... de cualquier dispositivo, por lo que todos podemos llegar a ser víctimas de estos ataques.

Ciberataque | standret para Freepik

Últimamente una de las formas más comunes es el ransomware, que viene a ser el secuestro de datos, donde los hackers consiguen bloquear nuestros dispositivos, a modo de secuestro, y piden una cantidad de dinero para que los liberen, es decir, un rescate.

La Guardia Civil desde la red social Xhacompartidola forma de librarnos de ella, y es una herramienta de lo más útil para este tipo de situaciones. Se trata de No More Ransom. Gracias a esta podemos desbloquear estos archivos cifrados por culpa del ransomwar, al igual que nos ayudará a aplicar las herramientas acordes al virus que han introducido en el dispositivo, para así poder librarnos de él con mayor facilidad.

Por otra parte, la web de esta herramienta nos da una serie de consejos para prevenir estos ataques. Por ejemplo, nos recomiendan hacer copias de seguridad de manera regular para no perder datos, instalarse un buen sistema de antivirus y entre otras cosas no fiarse de los correos electrónicos sospechosos, y no descargarnos los archivos que nos estén pidiendo.